Crash Bandicoot 4: Najwyższy czas może trafić na Nintendo Switch

Activision

Dobre wiadomości dla wszystkich fanów Crasha i posiadaczy przenośnej konsolki Nintendo Switch. Crash Bandicoot 4: Najwyższy czas może pojawić się także na tym sprzęcie, chociaż na ten moment jest to jedynie niepotwierdzona informacja. Przypuszczenia takie nie biorą się znikąd i pochodzą z oficjalnej strony gry. Są tam jednak dobrze ukryte i do ich odnalezienia konieczne jest... zagłębienie się w kod źródłowy witryny.

To właśnie tam można znaleźć informacje wskazujące o istnieniu tej produkcji w wersji na Nintendo Switch. Nie można jednak wykluczyć, że jest to po prostu zwykły błąd w kodzie, który przeoczono podczas tworzenia strony. Nie da się jednak ukryć, że wielu posiadaczy japońskiej konsolki taka informacja by ucieszyła.

Przypominamy, że Crash Bandicoot 4: Najwyższy czas oficjalnie zapowiedziane zostało jedynie na platformy PlayStation 4 i Xbox One. Gra ma zadebiutować na tych urządzeniach już 2 października tego roku.