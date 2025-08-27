Nowa przeciwniczka Wonder Women zachwyca: miecz, korona i potężne artefakty
Nadchodzi nowa antagonistka DC, która ma całkowicie odmienić losy Wonder Women. Internet szaleje od teorii. Niektórzy boją się, że Tom King będzie chciał wprowadzić zły wariant Diany. Inni zwracają uwagę na biżuterię kobiety, w skład której wchodzą dwa potężne artefakty.
Komiks zatytułowany Wonder Woman #25 wprowadzi do uniwersum DC nową antagonistkę o pseudonimie Matriarch. Na razie nic o niej nie wiemy. Design jest jednak zachwycający. Bohaterka ma białe włosy do pasa, koronę, czarną suknię z długimi rękawiczkami do pary i dzierży w ręku miecz.
Niektórzy zwrócili szczególną uwagę na jej biżuterię: wydaje się nosić na jednej ręce Pierścień Legionu, pozwalający latać zarówno w atmosferze, jak i w przestrzeni kosmicznej, a czasem nawet podróżować w czasie, a na drugiej Pierścień Mocy, który daje właścicielowi ogromną moc i jest używany w Korpusie Zielonych Latarni. To samo w sobie już świadczy o tym, że może być potężnym przeciwnikiem.
Zapowiedź komiksu Wonder Women #25 znajdziecie poniżej.
Jeśli chodzi o fabułę komiksu, w zeszycie Wonder Woman #25 tytułowa bohaterka wreszcie odnajdzie Ettę Candy i Emelie. Przypominamy, że druga z nich to Amazonka, która uciekła z Themysciry i osiadła na Ziemi. Heroska nie wie jednak, że ukrywają kogoś, kto na zawsze odmieni jej losy i będzie heroldem nadejścia Matriarch.
Nowy komiks DC ma ukazać się w listopadzie 2025 roku. Dajcie znać, czy macie jakieś teorie odnośnie Matriarch. Czekamy na Wasze komentarze!
Źródło: X, Instagram, Reddit
