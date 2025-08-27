Nowa przeciwniczka Wonder Women zachwyca: miecz, korona i potężne artefakty

Fot. DC Comics

Komiks zatytułowany Wonder Woman #25 wprowadzi do uniwersum DC nową antagonistkę o pseudonimie Matriarch. Na razie nic o niej nie wiemy. Design jest jednak zachwycający. Bohaterka ma białe włosy do pasa, koronę, czarną suknię z długimi rękawiczkami do pary i dzierży w ręku miecz.

Niektórzy zwrócili szczególną uwagę na jej biżuterię: wydaje się nosić na jednej ręce Pierścień Legionu, pozwalający latać zarówno w atmosferze, jak i w przestrzeni kosmicznej, a czasem nawet podróżować w czasie, a na drugiej Pierścień Mocy, który daje właścicielowi ogromną moc i jest używany w Korpusie Zielonych Latarni. To samo w sobie już świadczy o tym, że może być potężnym przeciwnikiem.

Zapowiedź komiksu Wonder Women #25 znajdziecie poniżej.

Jeśli chodzi o fabułę komiksu, w zeszycie Wonder Woman #25 tytułowa bohaterka wreszcie odnajdzie Ettę Candy i Emelie. Przypominamy, że druga z nich to Amazonka, która uciekła z Themysciry i osiadła na Ziemi. Heroska nie wie jednak, że ukrywają kogoś, kto na zawsze odmieni jej losy i będzie heroldem nadejścia Matriarch.

Nowy komiks DC ma ukazać się w listopadzie 2025 roku. Dajcie znać, czy macie jakieś teorie odnośnie Matriarch. Czekamy na Wasze komentarze!