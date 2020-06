Matrix 4 - Keanu Reeves i Carrie Anne Moss powracają. Aktorzy wyjawiają swoje powody

fot. Warner Bros.

The Matrix 4 powoli staje się rzeczywistością. Zdjęcia na planie rozpoczęto na początku 2020 roku, ale potem je zawieszono z powodu pandemii koronawirusa. Wielu fanów zastanawiało się, dlaczego Carrie-Anne Moss i Keanu Reeves zdecydowali się powrócić jako Trinity i Neo.

Dziennikarz brytyjskiego magazynu Empire przeprowadził rozmowy z obydwiema gwiazdami na temat Matrixa 4. W niej też wyjawili swój powód, dla którego zdecydowali się ponownie zagrać tych bohaterów. Co ciekawe, oboje podają tę samą przyczynę: świetny scenariusz.

W odróżnieniu od pierwszych trzech części tym razem ekipa przeszła zmiany. Za scenariusz odpowiada Lilly Wachowski, a jej siostra nie jest w ogóle związana z projektem. Wachowski napisała tekst razem z Aleksandrem Hemonem oraz znanym pisarzem, Davidem Mitchellem.

- Nigdy nie sądziłam, że ten film powstanie. W ogóle o tym nie myślałam. Kiedy dostałam scenariusz, okazało się, że ma on niezwykłą głębię, uczciwość i artyzm, który można byłoby oczekiwać. Pomyślałam sobie od razu: to dar. To bardzo ekscytujące - mówi Carrie-Anne Moss.

fot. Empire

- Lana Wachowski napisała piękny scenariusz i wymyśliła cudowną historię, które do mnie przemówiła. To jest jedyny powód, dla którego w tym zagrałem. Ponowna współpraca z nią jest niesamowita. To coś wyjątkowego. Ta opowieść chce przekazać coś znaczącego i możemy z niej wyciągnąć pewne wartości - mówi Keanu Reeves.

Według nieoficjalnych informacji mówi się, że zdjęcia do Matrixa 4 mogą zostać wznowione w lipcu 2020 roku. Pewnej daty jeszcze jednak nie ma.

Matrix 4 - premiera w 2021 roku.