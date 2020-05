Warner Bros.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, do premiery filmu The Matrix 4 pozostał niecały rok - w związku z pandemią koronawirusa na tym polu powinniśmy jednak poczekać na kolejne ustalenia studia Warner Bros. Nie zmienia to w żaden sposób faktu, że produkcja Lany Wachowski już teraz jest jednym z najbardziej wyczekiwanych obrazów nadchodzących lat; wszystko przez kultowy status poprzednich części.

Matrix zapoczątkował bowiem franczyzę, do którego uwielbiają wracać fani na całym świecie. Nie chodzi w tym przypadku wyłącznie o kinową trylogią, ale również o jej rozszerzenie w postaci kilku gier wideo czy animowanej antologii Animatrix. Uznaliśmy więc, że to dobry moment na to, aby stworzyć ranking, który pokaże Wam najpotężniejsze postacie uniwersum.

Na naszej liście odnajdziecie postacie z różnych zakątków świata Matriksa, przy czym warto dodać, że przynajmniej część z nich jest po prostu komputerowym programem. Jak porównać ich moc? No cóż, w tym wypadku należy sięgnąć nie tylko po fizyczną siłę, ale przede wszystkim zdolność wpływania i zmieniania matriksowej rzeczywistości. Neo? Architekt? Wyrocznia? Sprawdźcie, kto zwyciężył w naszym rankingu...

Matrix - najpotężniejsze postacie uniwersum [RANKING]

24. Chłopiec z łyżką - To on odblokował cały potencjał tkwiący w Neo. W komiksach i grach wideo posiadał zdolność teleportacji i przemieszczania przedmiotów za pomocą siły umysłu.