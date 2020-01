Matrix 4 - Yahya Abdul Mateen II rozpoczął trening do roli

The Matrix 4 jest owiany tajemnicą. Wiemy, że Yahya Abdul-Mateen II zagra jedną z ról. Aktor wrzucił na Instagramie wideo ze swoich treningów, ponieważ obecnie pracuje on nad fizycznym przygotowaniem do roli.

Nie wiadomo jednak, kogo tak naprawdę zagra. Z uwagi na to, że Matrix zawsze był oparty na kaskaderce i walkach, można założyć, ze przygotowanie fizyczne będzie tutaj istotne.

Zobaczcie trening aktora:





Wyświetl ten post na Instagramie. Back at it. Matrix Mode 💪🏿WOAH! Post udostępniony przez Yahya Abdul-Mateen II (@yahya) Sty 4, 2020 o 7:46 PST

W obsadzie są Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jessica Henwick i Neil Patrick Harris. Za kamerą stoi Lana Wachowski. Aleksandar Hemon i znany pisarz, David Mitchell.

Matrix 4 - premiera 21 maja 2021 roku.