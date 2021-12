Keanu Reeves - koleżanka z planu Matrixa chce zagrać z nim w Johnie Wicku. Aktor jest za

Warner Bros.

W Johnie Wicku 2 widownia mogła zobaczyć, jak Keanu Reeves ponownie łączy siły ze swoim kolegą z planu Matrixa, którym był Laurence Fishburne. Wygląda jednak na to, że może to nie być ostatnie takie spotkanie w historii franczyzy. Carrie-Anne Moss, która w produkcji science fiction wcielała się w Trinity, wyraziła chęć dołączenia do sagi Johna Wicka. Według magazynu People oglądała filmy z serii razem ze swoim synem, co pomogło im zbudować silniejszą więź. Dzięki tym seansom zrozumiała też, jaki niesamowity dar do opowiadania historii poprzez ruchy ciała ma Keanu Reeves.

Carrie-Anne Moss nie jest jedyną zwolenniczką tego pomysłu. Keanu Reeves także wyraził swój entuzjazm na temat pracowania z aktorką ponownie przy innej produkcji. Gdy usłyszał, że chciałaby dołączyć do niego na planie Johna Wicka, stwierdził że byłoby to niesamowite i spytał, czy chciałaby zagrać zabójcę. Gdy koleżanka z planu Matrixa potwierdziła, że chętnie i już zaczyna ćwiczyć, zażartował:

Uważaj, czego sobie życzysz. Teraz jestem za.

Chcielibyście zobaczyć, jak Carrie-Anne Moss i Keanu Reevesa ponownie pracują razem przy innym filmie niż Matrix?

