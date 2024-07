Batman był tylko rozgrzewką. Matt Reeves wyjawił nazwę swojego uniwersum DC; w planach kolejny serial

fot. Warner Bros. Pictures

Batman Epic Crime Saga – tak reżyser Matt Reeves i jego partner produkcyjny Dylan Clark nazwali swój odłam uniwersum DC, który wystartował wraz z filmem Batman z Robertem Pattinsonem w roli Mrocznego Rycerza, a już we wrześniu będzie kontynuowany w serialu Pingwin z Colinem Farrellem na czele.

Co ciekawe, Reeves i Clark początkowo planowali stworzyć serial, opowiadający o pracy policji w Gotham. Zastanawiali się także nad czymś o Arkham. Reżyser już w trakcie pisania scenariusza do Batmana miał mnóstwo pomysłów na rozwinięcie tego uniwersum. To był jeden z powodów, dla którego chciał w ogóle podjąć się współpracy z Warner Bros. I choć te dwa wczesne pomysły ostatecznie nie zostały zrealizowane, to kolejny, czyli Pingwin, dostał już zielone światło.

Ale ważne jest to, że film i serial to dopiero początek. Ekspansja uniwersum trwa.

„Zamierzamy podjąć się kolejnej telewizyjnej eksploracji” - powiedział Clark w rozmowie z Entertainment Weekly. - „Patrzymy na ten cały świat w kontekście tego, kim jest Batman – otaczających go antagonistów i przestępczości w mieście, z którą musi się uporać – i staramy się znaleźć takie obszary, które najciekawiej byłoby zbadać.”

Może was także zaciekawić fakt, że Pingwin ma stanowić „pomost” pomiędzy obiema częściami Batmana. Sequel filmu ma zadebiutować w 2026 toku. Serial ma bezpośrednio do niego wprowadzać.

