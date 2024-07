Kto zagra Batmana w DCU? Internauci obstawiają gwiazdę Top Gun: Maverick

Fot. Materiały prasowe

Glen Powell, którego możecie znać z takich produkcji jak Tylko nie ty, Top Gun: Maverick, Hit Man i Twisters, zaobserwował na Instagramie zarówno Jamesa Gunna, który stoi na czele DCU, jak i Andy'ego Muschiettiego, reżysera The Brave and the Bold. To sprawiło, że internauci zaczęli zastanawiać się na tym, czy aktor przypadkiem nie stara się o rolę Batmana w reboocie Kinowego Uniwersum DC.

Oczywiście, na razie to tylko spekulacje. Poza tym, prawdopodobnie wciąż jest trochę za wcześnie na ogłoszenie obsady do The Brave and the Bold. Jest jednak duża szansa na to, że Glen Powell rzeczywiście jest zainteresowany rolą Mrocznego Rycerza i w ten sposób to okazuje. Szczególnie, że aktor w wywiadzie dla GQ przyznał, że od zawsze kochał Batmana, po czym dodał:

Matta Reevesa Michaela Keatona Zdecydowałbym się na szaloną interpretację Batmana. Zdecydowanie nie byłby taki, jak u- byłoby mu bliżej do wersji

Choć jeszcze nie wiemy, kto zagra Batmana w DCU, obsadzono już Supermana i Supergirl. Człowieka ze stali zagra David Corenswet, którego możecie znać z seriali Hollywood i Wybory Paytona Hobarta. Z kolei casting na Supergirl wygrała Milly Alcock, która podbiła serca widzów rolą w młodej Rhaenyry Targaryen w Rodzie smoka.

