Matt Smith o atakach na nowego Doktora Who. Co sądzi o Ncutim Gatwie?

W ostatnich latach w Doktora Who wcieliło się kilku aktorów, jak David Tennant, Peter Capaldi czy Jodie Whittaker. W najnowszym sezonie serialu tytułowego bohatera zagrał Ncuti Gatwa, znany z Sex Education. Jednak spotkał się z niezadowoleniem części fanów, którym nie odpowiadało to, że jest czarnoskóry i należy do społeczności LGBTQ+.

Ludzie atakujący Doktora Who szokują Matta Smitha

W wywiadzie dla The Times Matt Smith, czyli odtwórca jedenastego Doktora Who, przyznał, że po tym, jak dostał tę rolę to jego kariera zmieniła się z dnia na dzień, bo do tej pory nikt nie wiedział kim jest. Potem został zapytany czy ogląda jeszcze serial, na co odpowiedział:

Mało, ale Ncuti jest genialny. Jestem bardzo dumny, że byłem w tym serialu. Zmienił moje życie, ponieważ niewiele seriali ogląda razem dziewięciolatek, mama, tata i 83-letnia babcia. To trzy pokolenia, a ty jesteś [w serialu], który ludzie oglądają w domach w czasie Bożego Narodzenia. To niesamowita odpowiedzialność.

Aktor odniósł się również do negatywnych reakcji fanów na nowy sezon.

Te debaty sprowadzają to do miejsca, w którym nie powinny się znajdować. Ludzie, którzy atakują Doktora Who, szokują mnie. To o kosmicie, który jest fajny i podróżuje po wszechświecie, ratując cywilizacje — czego tu nie kochać?

W tym samym wywiadzie Smith stwierdził, że obecnie panuje zbyt duża kontrola nad historiami. Uważa, że to wstyd, że istnieją obawy, aby coś pokazać w danym klimacie. Dodał, że nie jest pewien czy popiera ostrzeżenia przed nieodpowiednimi treściami.

To w porządku, że czujesz się niekomfortowo lub jesteś prowokowany, gdy oglądasz obraz lub sztukę teatralną, ale obawiam się, że wszystko jest wyciszane i spłycane. Mówimy widzom, że będą się bać, zanim coś obejrzą.

Pierwszy sezon Doctora Who, w którym główną rolę gra Ncuti Gatwa, w serwsie Rotten Tomatoes ma 94% "świeżości" (pozytywnych opinii) od recenzentów. Jednak widzom nie przypadł on do gustu, ponieważ ma tylko 34% pozytywnych ocen.

