Powstanie 3. sezon Doktora Who? Odpowiedź showrunnera nie napawa optymizmem

Już wcześniej pojawiły się plotki, że nowy Doktor Who może zostać anulowany po dwóch sezonach, jednak dopiero teraz te doniesienia zaczęły nabierać realnych kształtów. Dlaczego? Showrunner serialu Russell T Davies w rozmowie z SFX potwierdził, że na razie nie dostali zielonego światła na 3. sezon.

[...] Tak jak w każdym biznesie - takie decyzje wymagają czasu. Myślę, że zostanie podjęta po emisji 2. sezonu. Tego właśnie oczekujemy, do tego od zawsze zmierzaliśmy.

Oczywiście, nie musi to oznaczać, że serial zostanie anulowany. Tak jak wyjaśnił showrunner, ostateczna decyzja zapewne zostanie podjęta dopiero po premierze 2. sezonu.

Warto jednak pamiętać, że nowy Doktor Who podzielił fanów. Wydaje się, że odbiorcy albo szczerze go kochają, albo nienawidzą. 1. sezon w chwili pisania tego artykułu ma w serwisie Rotten Tomatoes zaledwie 30% pozytywnych ocen widzów. Obojętnie czy to wynik review bombingu, czy szczerego zawodu, na pewno nie przemawia to na korzyść twórców. Ostatecznie pewnie najważniejszym czynnikiem okaże się jednak oglądalność 2. sezonu.