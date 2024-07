Doktor Who otrzyma spin-off i świąteczny odcinek specjalny. Gwiazda Bridgertonów w obsadzie

fot. BBC/Disney

Uniwersum Doktora Who doczeka się dwóch nowych produkcji. Podczas San Diego Comic-Con Disney i BBC oficjalny ogłosiły, że powstaje spin-off zatytułowany The War Between the Land and the Sea, który skupi się na antagonistach znanych jako Morskie Diabły, które zadebiutowały w głównym serialu w 1972 roku.

The War Between the Land and the Sea – nowy spin-off Doktora Who

Historia przedstawi losy członków militarnej organizacji znanej jako UNIT. Gdy z oceanu wyłania się przerażający i starożytny gatunek, ujawniając się ludzkości, zostaje wywołany międzynarodowy kryzys. Ponieważ cała populacja jest zagrożona, UNIT wkracza do akcji, w czasie wojny między morzem i lądem.

The War Between the Land and the Sea będzie pięcioczęściowym serialem, za który odpowiada Russell T. Davies, showrunner i producent wykonawczy Doktora Who. Davies napisał scenariusz do spin-offu wraz z Petem McTighem.

W głównych rolach zobaczymy Russella Toveya i Gugu Mbathę-Rawę. W obsadzie znaleźli się również Jemma Redgrave i Alexander Devrient.

Doktor Who – pierwszy zwiastun świątecznego odcinka

Na Comic-Conie w San Diego zaprezentowano również pierwszy materiał promocyjny z tegorocznego świątecznego odcinka specjalnego Doktora Who. W produkcji zatytułowanej Joy to the World zobaczymy Ncutiego Gatwę jako głównego bohatera, a także Millie Gibson i Nicolę Coughlan, gwiazdę Bridgertonów.

Coughlan wcieli się w postać imieniem Joy. Będzie to zdeterminowana kobieta, której życie całkowicie się odmienia, gdy na swojej drodze spotyka Doktora. W zwiastunie możemy zobaczyć, że akcja będzie rozgrywać się w Manchesterze w 1940 roku, Włoszech w 1962 roku, Mount Evereście w 1953 roku i w Londynie w obecnych czasach.

Joy to the World – data premiery nie jest jeszcze znana.