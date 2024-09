fot. Max

W przemyśle wydawniczym coraz powszechniejsze jest dodawanie trigger warnings, a zatem ostrzeżeń odnośnie tematyki, która może być dla niektórych osób niepokojąca lub wywołująca nieprzyjemne, niechciane reakcje. Nie tak dawno podobne ostrzeżenie dało Amazon MGM Studios w odniesieniu do horroru Mrugnij dwa razy w reżyserii Zoe Kravitz. Taka praktyka spotkała się z mieszanymi odczuciami internautów. Temu zjawiskowi sprzeciwiło się też kilkoro aktorów. Do tego grona dołączył Matt Smith z Rodu smoka.

Wstydem jest, że teraz tak bardzo reguluje się opowieści i panuje strach przed ich tworzeniem z powodu aktualnego klimatu. Nie jestem pewien, czy pasują mi te ostrzeżenia. W porządku jest się poczuć niekomfortowo albo być sprowokowanym przy patrzeniu na jakiś obraz lub sztukę teatralną, ale martwi mnie, że wszystko będzie ogłupione. Mówimy publiczności, że będzie przestraszona zanim cokolwiek zobaczy.

Co to Trigger Warning?

Trigger Warning zwykle jest używane, by zwrócić uwagę na treści, które u wielu osób mogą wywołać bardzo negatywną reakcję, między innymi ze względu na negatywne przeżycia odbiorcy, związane z poruszonym tematem. Często ostrzega się chociażby przed przemocą seksualną, bo choć przemoc sama w sobie nie musi być dla kogoś traumatyczna, to już w kontekście gwałtu - owszem. Kolejnym przykładem może być to, że osoba, która bez mrugnięcia okiem ogląda slashery, może mdleć na widok igły, dlatego prosta informacja o tym, że horror będzie "medyczny", może być dla niej bezcenna.

Trigger Warning pełni zatem funkcję informacyjną, która ma ułatwić odbiorcom decyzję, czy chcą sięgnąć po dany tekst kultury.