Studio filmowe daje Trigger Warning. Wywołał mieszane reakcje

Amazon MGM Studios opublikowało na platformie X, dawniej znanej jako Twitter, nietypowy post odnośnie filmu Mrugnij dwa razy w reżyserii Zoë Kravitz. Zawiera bowiem Trigger Warning, czyli ostrzeżenie kierowane do odbiorców na temat potencjalnie niepokojących treści. Jest to o tyle zaskakujące, że choć ta praktyka staje się coraz bardziej powszechna chociażby w przemyśle wydawniczym, to raczej jest to coś niespotykanego w branży filmowej. I jak widać po komentarzach, post budzi mieszane uczucia.

Studio filmowe daje Trigger Warning

A to polska wersja:

Co to Trigger Warning?

Trigger Warning zwykle jest używane, by zwrócić uwagę na treści, które u wielu osób mogą wywołać bardzo negatywną reakcję, między innymi ze względu na negatywne przeżycia odbiorcy, związane z poruszonym tematem. Często ostrzega się chociażby przed przemocą seksualną, bo choć przemoc sama w sobie nie musi być dla kogoś traumatyczna, to już w kontekście gwałtu - owszem. Kolejnym przykładem może być to, że osoba, która bez mrugnięcia okiem ogląda slashery, może mdleć na widok igły, dlatego prosta informacja o tym, że horror będzie "medyczny", może być dla niej bezcenna.

Trigger Warning pełni zatem funkcję informacyjną, która ma ułatwić odbiorcom decyzję, czy chcą sięgnąć po dany tekst kultury.

Mieszane reakcje na post Amazon MGM Studios

Post Amazon MGM Studios wywołał jednak mieszane reakcje. Część odbiorców uważa, że jest to "ogłupiająca" praktyka, przez którą publiczność robi się bardziej "miękka", z kolei inni zwracają uwagę na fakt, że nie powinno być to tak kontrowersyjne, skoro kategoria wiekowa od lat pełni bardzo podobną funkcję. Z drugiej strony, skoro mamy już takie narzędzie, to część osób pyta, czy Trigger Warning jest tu w ogóle potrzebne. Jednak tak jak wspomniałam wcześniej, warto pamiętać, że TW wyszczególnia te wątki, o których napis "kategoria R" już nie informuje.

Część internautów uważa też, że to ostrzeżenie mogło się pojawić, ponieważ ostatnio wylała się krytyka na twórców It Ends With Us o braku Trigger Warning. Z drugiej strony, trudno porównywać te dwie sytuacje, ponieważ o ile Mrugnij dwa razy od początku było reklamowane jako thriller psychologiczny, poruszający trudne tematy, to It Ends With Us było reklamowane jako rom-com, także przez obsadę, co wprowadziło w błąd wielu widzów, którzy idąc na komedię romantyczną, dostali produkcję o przemocy domowej.