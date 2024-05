Trigger Warning powtórzy sukces Tylera Rake'a? Pierwsze zdjęcia z nowego filmu z Jessicą Albą

fot. Netflix

Reklama

Filmy akcji w ostatnich latach przeżywają istny renesans i pojawiają się jak grzyby po deszczu. Netflix nie pozwolił reszcie stawki odjechać zbyt daleko, a ich dwuczęściowy Tyler Rake przyjął się dobrze wśród publiczności i krytyków. Teraz platforma idzie za ciosem, a kolejna produkcja z dużą ilością akcji będzie miała w obsadzie Jessicę Albę, której takie role nie są wcale obce.

Trigger Warning zapowiadane jest jako dynamiczne kino akcji z nastawieniem na sztuki walki. Jessica Alba wspominała o nauce indonezyjskiej techniki walki nożem, która została wpleciona w choreografię walk w filmie.

Chciałam, żeby to było bliskie i intymne doświadczenie, skoro już muszę pozbawić kogoś życia.

Trigger Warning - opis fabuły

Parker, komandoska sił specjalnych, jest w trakcie aktywnej służby za granicami kraju, gdy z rodzinnego miasteczka dochodzą do niej wieści o tragicznej i nagłej śmierci ojca. Parker, która przejmuje po ojcu bar, łączy siły ze swoim byłym chłopakiem, który został szeryfem, Jesse, ale też jego w gorącej wodzie kąpanym bratem Elvisem. Razem z ich ojcem, wpływowym senatorem Swannem, stara się zrozumieć, co tak naprawdę doprowadziło do śmierci ojca.

Jessica Alba wspomniała o procesie tworzenia postaci:

Mój dziadek zmarł w trakcie tworzenia tego filmu. Wiele zaczerpnęłam z tego osobistego wydarzenia, bo dopiero co miało miejsce. Mogłam użyć wielu zdjęć rodzinnych w scenach w barze.

Trigger Warning - obsada, ekipa, premiera

W obsadzie poza Jessicą Albą znajduje się też: Mark Webber, Tone Bell, Jake Weary, Gabriel Basso, Anthony Michael Hall, Kaiwi Lyman, Hari Dhillon.

Film został nakręcony przez Mouly Suryę. Za scenariusz odpowiada trio John Brancato, Josh Olson i Halley Gross. Wśród producentów znajduje się Erica Lee, Basil Iwanyk, Esther Hornstein i Jessica Alba.

Premiera Trigger Warning będzie mieć miejsce 21 czerwca 2024 roku na Netflixie.

Trigger Warning - zdjęcia