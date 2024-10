Matthew Lillard nie wyklucza powrotu do serii Krzyk - twierdzi, że jego postać żyje. Jaki jest warunek?

fot. Dimension Films

Reklama

Matthew Lillard to niekwestionowana gwiazda i ikona serii Krzyk, choć błyszczał tylko w 1. części. Od dawna fani liczą na powrót jednego z dwóch oryginalnych zabójców, czyli Stu Machera. Sam Lillard lubi droczyć się z sympatykami serii. W trakcie New York Comic Con powiedział odnośnie Krzyku 7:

Nie, nie ma mnie w tym filmie. A nawet gdybym był, to kłamałbym ci prosto w twarz. Kłamałbym aż do dnia premiery.

Niedawno aktor odwiedził podcast The Drew Barrymore Show. Mimo tego, że jego postać umarła na końcu oryginalnego filmu, to zdaniem aktora wcale tak się nie stało.

Stu na pewno żyje. - odpowiedział, a zapytany o powrót do serii, dodał. - To byłoby fajne. Myślę, że by mi się to spodobało. Jeśli miałoby to sens w ramach serii i podobało się Kevinowi Williamsonowi, to bardzo chętnie, tak.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez The Drew Barrymore Show (@thedrewbarrymoreshow) ROZWIŃ ▼

Krzyk 7 - co wiadomo o filmie?

Krzyk 7 ma skupić się na Sidney Prescott, w którą wcieli się Neve Campbell. Według nieoficjalnych informacji siódma część ma być początkiem nowej trylogii, a do tego ma nastąpić duży przeskok w czasie.

Krzyk 7 trafi do kin 27 lutego 2026 roku. Jak na razie żaden inny film nie ma ustalonej daty premiery w tym terminie. Za dystrybucję odpowiada Paramount Pictures, a produkcją zajmuje się Spyglass Media. Reżyserem jest Kevin Williamson, a scenariusz pisze Guy Busick.

Najstraszniejsi zamaskowani mordercy w horrorach - ranking