Krzyk 7 początkiem trylogii. Nowe przecieki o filmie

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały promocyjne

Reklama

Krzyk 7 już powstaje po wielu problemach, których raczej nikt z producentów nieoczekiwał. Ostatecznie projekt robi Kevin Williamson (scenarzysta pierwszych części), a Neve Campbell wraca po przerwie do roli Sidney Prescott. Teraz niezawodny Daniel Richtman dowiedział się kilku szczegółów.

Plan na Krzyk 7

Według jego źródeł film ma rozpocząć się od bardzo dużego przeskoku w czasie w stosunku do fabuły poprzedniej części, w której Sidney Prescott nie była obecna. Spekuluje się, że ta decyzja jest podyktowana chęcią skupienia się na rodzinie Sidney, więc chcą, aby jej dzieci były starsze. Czytamy, że częściowo historia będzie rozgrywać się w nowym mieście, a nie jak zazwyczaj w Woodsboro. Do tego plan jest taki, aby była to pierwsza część trylogii.

fot. materiały promocyjne

Patrick Dempsey negocjuje powrót do serii w roli męża Sidney, Marka Kincaida. Jest on detektywem, który odegrał ważną rolę w jednej z części. Na razie nie zostało to potwierdzone.

Po tym, jak Jenna Ortega i Melissa Barrera nie były już związane z Krzykiem 7 producenci musieli wymyślić nowy plan na kontynuację. Nie wiadomo, czy w filmie pojawią się Mason Gooding i Jasmin Savoy Brown, którzy byli w podstawowej obsadzie dwóch poprzednich odsłon.

Data premiery nie jest znana.