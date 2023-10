Śmierć Matthew Perry'ego. Poruszające oświadczenie obsady Przyjaciół: "Jesteśmy rodziną"

NBC

Matthew Perry nie żyje - ta niezwykle przygnębiająca wiadomość spadła na nas jak grom z jasnego nieba w niedzielę nad ranem czasu polskiego. Pamiętny Chandler z legendarnego serialu Przyjaciele zmarł w wieku 54 lat. Wciąż nie jest znana prawdziwa przyczyna jego śmierci; według nieoficjalnych doniesień było nią zatrzymanie akcji serca, a pełny obraz sytuacji mają dać badania toksykologiczne, których wyników jeszcze nie podano do publicznej wiadomości.

Od kilkudziesięciu godzin wszyscy fani zmarłego aktora czekali na to, by głos w sprawie śmierci Perry'ego zabrali inni z najważniejszych członków obsady produkcji Przyjaciele: Jennifer Aniston, David Schwimmer, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc i Courteney Cox. Wiedzieliśmy jedynie, że pierwszych dwoje wyłączyło możliwość komentowania ich postów w mediach społecznościowych, natomiast Kudrow ma rozważać adopcję psa kolegi z planu, Alfreda. Nie da się ukryć, że milczenie aktorów przynajmniej niektórych fanów zaczęło wprowadzać w gniew, czemu dali wyraz poprzez falę internetowych ataków.

Oświadczenie obsady Przyjaciół po śmierci Matthew Perry'ego

Ekranowi Przyjaciele postanowili ostatecznie wydać oświadczenie w sprawie śmierci Perry'ego, które udostępnił magazyn People. W krótkim, aczkolwiek niezwykle poruszającym komunikacje czytamy:

Wszyscy jesteśmy całkowicie zdruzgotani odejściem Matthew. Byliśmy dla siebie kimś więcej niż tylko kolegami z obsady. Jesteśmy rodziną. Jest tak wiele do powiedzenia, ale teraz poświęcimy chwilę na żałobę i przepracowanie tej niewyobrażalnej straty. Z czasem powiemy więcej, o ile będziemy w stanie. Na razie nasze myśli i uczucia są z rodziną Matty'ego, z jego przyjaciółmi i wszystkimi osobami na świecie, które go kochały.

Pod powyższym oświadczeniem podpisali się Cox, Aniston, Schwimmer, LeBlanc i Kudrow.

Nie jest żadną tajemnicą, że inne gwiazdy Przyjaciół pomagały Perry'emu w jego walce z uzależnieniem i innymi trudnościami życiowymi. W zeszłorocznym wywiadzie z Diane Sawyer zmarły aktor wyznał, że Aniston pozostawała z nim w stałym kontakcie i "najczęściej wyciągała pomocną dłoń". "Jestem za to dozgonnie wdzięczny" - dodał wówczas Perry. Kudrow napisała z kolei przedmowę do książki kolegi z planu o tytule Przyjaciele, kochankowie i ta Wielka Straszna Rzecz.

Wcześniej zmarłego aktora pożegnali inni aktorzy z serialu

Wcześniej śmierć Perry'ego skomentowało wielu aktorów i aktorek drugoplanowych, jak również gwiazdy, które w Przyjaciołach pojawiły się w ramach gościnnego występu. Są wśród nich Maggie Wheeler (serialowa Janice), Aisha Tyler (Charlie Wheeler), Brooke Shields (Erika) czy Hank Azaria (David). Ostatni z nich napisał:

Wielu z nas, którzy byliśmy blisko niego, miało wrażenie, że straciliśmy go już dawno temu z powodu narkotyków i alkoholu. Jak przedstawił to w swojej autobiografii, było w nim mnóstwo cierpienia. Musiałem otwierać i odkładać tę książkę jakieś 11 razy. Lektura była dla mnie niezwykle bolesna. Jestem trzeźwy od 17 lat. Chcę powiedzieć, że w trakcie nocy, w której wstąpiłem do AA, to Matthew mnie przyprowadził. Był taki troskliwy, pomocny i mądry. Pomógł mi wyjść z nałogu.

