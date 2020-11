Max Cloud - zwiastun filmu opartego o gry akcji z udziałem Scotta Adkinsa

materiały prasowe

Max Cloud w grudniu zadebiutuje na VOD. Jest to film akcji w stylu retro, który mocno nawiązuje do gier wideo z tego gatunku. Główną bohaterką jest Sarah, która przez przypadek trafia do świata swojej ulubionej gry. Zostaje uwięziona w międzygalaktycznym więzieniu, w którym znajdują się najgroźniejsi bandyci w galaktyce. Aby uciec, musi ukończyć grę z pomocą doświadczonego przyjaciela. Musi wygrać, bo inaczej na zawsze pozostanie postacią z gry.

W obsadzie filmu są Scott Adkins,Tommy Flanagan, Lashana Lynch, Elliot Langridge, Franz Drameh i John Hannah. Za kamerą stanął Martin Owen. Premiera na VOD w grudniu 2020 roku. Zobaczcie zwiastun oraz plakat:

materiały prasowe