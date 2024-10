Max - nowości na 16-31 października. Strefa interesów, 6. sezon Co robimy w ukryciu i inne

fot. materiały prasowe

W drugiej połowie października na platformę Max trafi kilka ciekawych tytułów. Premierę będzie mieć 6. sezon Co robimy w ukryciu. Ponadto w serwisie będzie można obejrzeć nagrodzony Oscarem film Strefa interesów o rodzinie Rudolfa Hössa żyjącej w cieniu obozu zagłady. Na uwagę zasługuje również dokument Łowcy skór o głośnej aferze, która wstrząsnęła Polską. Do tego w bibliotece Max pojawią się produkcje Trzy billboardy za Ebbing, Missouri, T2: Trainspotting i Barbarzyńcy.

Sprawdźcie poniżej, jakie jeszcze nowe tytuły przygotowała platforma Max w dniach 16-31 października 2024 roku.

Max - seriale i programy na 16-31 października

Sprawa Sancho (The Sancho Case) - Serial dokumentalny o sprawie Daniela Sancho, skazanego na dożywocie w Tajlandii za umyślne morderstwo Edwina Arriety w 2023 roku.

Co robimy w ukryciu VI (What We Do in the Shadows) - Serial zapewnia wgląd w życie czterech wampirów, które mieszkają razem od setek lat.

Max - filmy na 16-31 października

T2 Trainspotting - Druga część niezapomnianego filmu Danny’ego Boyle’a. Mark Renton po dwudziestu latach wraca do Edynburga, aby odnowić relacje z przyjaciółmi.

Anonimus (Anonymous) - Wielka Brytania, czasy elżbietańskie. Dwór w Londynie splątany jest siecią politycznych intryg, których autorzy nie przebierają w środkach. Gra idzie o wysoką stawkę – chodzi o to, kto obejmie tron po ewentualnej śmierci królowej Elżbiety I.

Maria Antonina (Marie Antoinette) - Starannie odtwarzająca ducha epoki, historia owianego legendą życia delfiny Francji –Marii Antoniny. Oscar za kostiumy i nominacja do Złotej Palmy za reżyserię.

Strefa interesów (The Zone of Interest) - Komendant Auschwitz, Rudolf Höss, i jego żona Hedwiga pragną stworzyć wymarzone życie dla swojej rodziny w domu obok obozu.

Rana zwątpienia (Hesitation Wound) - Prawniczka zajmująca się sprawami karnymi, musi dokonać wyboru moralnego, który wpłynie na życie jej chorej matki, klienta i pewnego sędziego.

Dryft (Drift) - Film opowiada historię Jacqueline, liberyjskiej uchodźczyni, która ucieka na grecką wyspę i zaprzyjaźnia się z amerykańską przewodniczką turystyczną.

Pewnego dnia powiemy sobie wszystko (Someday We'll Tell Each Other Everything) - Niemcy Wschodnie, lato 1990 roku. Młoda kobieta nawiązuje romans z charyzmatycznym rolnikiem, który jest od niej dwa razy starszy.

Trzy billboardy za Ebbing, Missouri (Three Billboards outside Ebbing Missouri) - Historia Mildred Hayes, kobiety po 50-stce, która wypowiada wojnę lokalnej policji, bo jest przekonana, że funkcjonariusze.

Zabijanie krabów (Killing Crabs) - 8-letni Rayco i jego 14-letnia siostra Paula zabijają czas w każdy możliwy sposób, z niecierpliwością oczekując wizyty Michaela Jacksona na Teneryfie.

Skunks (Skunk) - Liam dorasta w rodzinie, w której dominują alkohol, przemoc i seks. Z czasem staje się zagubionym nastolatkiem, który zaczyna przekraczać granice.

Oblężony (Surrounded) - Kobieta otrzymuje zadanie przetrzymywania niebezpiecznego przestępcy, podczas gdy pozostali przy życiu pasażerowie dyliżansu szukają pomocy.

Barbarzyńcy (Barbarian) - Młoda kobieta wynajmuje w podróży dom, ale na miejscu odkrywa, że mieszka już w nim dziwny mężczyzna.

Garfield (The Garfield Movie) - Domowy kot Garfield, który nie znosi poniedziałków i uwielbia lasagne, szykuje się do szalonej przygody na świeżym powietrzu.

Max - dokumenty na 16-31 października

Łowcy skór - Historia układu między pracownikami pogotowia ratunkowego i właścicielami zakładów pogrzebowych, który pochłonął prawdopodobnie kilkaset ofiar.

Październikowe nowości w serwisie Max dzień po dniu (16 - 31 października)

16 października

Superman i Lois IV, odc. 1

Homicide Hunter: American Detective IV, odc. 1-9

Fatal Flight: Shoreham, odc. 1

17 października

Salvage Hunters: Classic Cars V, odc. 1

T2 Trainspotting

Anonimus

Maria Antonina

18 października

Sprawa Sancho, odc. 1-4

The Shivering Truth, odc. 1-7

The Shivering Truth II, odc. 1-6

Strefa interesów

Rana zwątpienia

Dryft

21 października

Ninjago: Dragons Rising II, odc. 1-10

Pewnego dnia powiemy sobie wszystko

23 października

Naked and Afraid: Last One Standing II, odc. 1

24 października

Co robimy w ukryciu VI, odc. 1

Murder in the Heartland IX, odc. 1-8

I Love a Mamma's Boy IV, odc. 1

Trzy billboardy za Ebbing, Missouri

25 października

1000-LB Sisters VI, odc. 1

Zabijanie krabów

Skunks

Oblężony

26 października

Hometown Horror, odc. 1-6

Barbarzyńcy

27 października

Garfield

30 października

Łowcy skór, odc. 1-2

31 października

The Real Murders on Elm Street, odc. 1