Max - nowości na 1-15 października 2024 roku. Nowy sezon serialu Szadź, kultowe horrory i Epoka lodowcowa

Na gałęziach drzew niedługo nie pozostanie już wiele liści. Zbliża się jesień, oby piękna i złota. Takie są też nowości, które oferuje serwis Max w pierwszej połowie tego miesiąca. Na platformie pojawi się wiele kultowych filmów, również animowanych, a także porcja świeżości. Wśród nich znajdzie się coś dla fanów kryminalnych historii - Szadź powróci z 4. sezonem. Pojawi się też serial The Franchise. Kontynuowany też oczywiście będzie Pingwin.

Fani animacji będą mieli sporo powodów do zadowolenia. W Max pojawią się wszystkie części Epoki lodowcowej, a także obie części Ligi Sprawiedliwości: Kryzys na Nieskończonych Ziemiach.

Niedługo Halloween, a to idealny moment na powtórzenie znanych i lubianych horrorów. Max zaoferuje w swojej bibliotece m.in. Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii, Lighthouse, Boogeymana czy Miasteczko Salem.

Max - seriale i programy na 1-15 października

Pora na przygodę: Fionna i Cake (Adventure Time: Fionna & Cake) - Fionna i Cake - z pomocą byłego Króla Lodu, Simona Petrikova - wyruszają w pełną przygód podróż do multiwersum.

Szadź IV - W ostatnim, finałowym sezonie, Piotr Wolnicki (Maciej Stuhr) odbywa karę w więzieniu. Z zasięgu wzroku nie traci go Agnieszka Polkowska (Aleksandra Popławska), ale osób pragnących sprawiedliwości jest więcej.

Franczyza (The Franchise) - Ekipa nielubianego filmu walczy o swoje miejsce w dzikim i nieokiełznanym uniwersum filmowym.

Odnalezieni II (Found) - Specjalistka ds. PR Gabi Mosley i jej zespół ruszają na ratunek zaginionym.

Oddana przyjaciółka (The Confidante) - Po atakach terrorystycznych w Paryżu zrozpaczona Christelle dołącza do społeczności ocalałych.

Max - filmy na 1-15 października

Miasteczko Salem (Salem's Lot) - jedna z najbardziej znanych książek Stephena Kinga ukazała się po raz pierwszy w 1975 roku. Opowiada historię Bena Mearsa, który wraca do rodzinnego miasteczka w poszukiwaniu inspiracji do swojej kolejnej książki. Bardzo szybko orientuje się, że w Salem dzieją się dziwne rzeczy, a jego mieszkańcy zaczynają umierać w zagadkowych okolicznościach.

Milcząca pokojówka (Quiet Maid) - Podczas wakacji w rezydencji na hiszpańskim Costa Brava młoda latynoska pokojówka musi służyć dwójce bogatych dzieciaków.

Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii (The Witch: A New England Folktale) - Angielski farmer przeprowadza się z rodziną na położone na odludziu gospodarstwo w pobliżu ponurego lasu. Niedługo potem na miejscu zaczyna dochodzić do dziwnych i bardzo niepokojących wydarzeń. Anya Taylor-Joy w jednej z głównych ról.

Twierdzenie Marguerite (Marguerite Theorem) - Marguerite jest genialną studentką matematyki, ale w ważnym dla niej dniu błąd wstrząsa wszystkimi pewnikami w jej skrupulatnie zaplanowanym życiu.

Przyczajony tygrys, ukryty smok (Crouching Tiger, Hidden Dragon) - Nagrodzona czterema Oscarami, olśniewająca wizualnie opowieść o dzielnym wojowniku oraz zakochanej w nim kobiecie.

Puste sieci (Empty Nets) - Amir kocha Narges, a Narges kocha Amira. Jednak ich marzenia o wspólnym życiu zderzają się z tradycjami, korupcją i hierarchią społeczną w Iranie.

Pozwól mi wejść (Let the Right One In) - 12-letni wrażliwy Oscar znajduje miłość i zemstę za sprawą Eli, osobliwej dziewczyny, która wprowadza się do sąsiedztwa.

Obywatel Milk (Milk) - Obsypana nagrodami historia Harveya Milka – amerykańskiego działacza na rzecz równouprawnienia gejów i lesbijek, który w 1978 roku zginął z rąk konserwatysty.

Lighthouse - Dwaj latarnicy starają się zachować zdrowy rozsądek, mieszkając na odległej i tajemniczej wyspie w latach 90. XIX wieku.

Matka, kanapa (Mother, Couch) - Pewna matka siada na zielonej kanapie w sklepie meblowym i odmawia wstania, zmuszając tym samym trójkę skłóconych z nią dzieci do namysłu.

Miasteczko South Park (South Park: Biger, Longer, Uncut) - Kinowa wersja epatującego makabrycznym humorem i szargającego wszelkie świętości kontrowersyjnego serialu animowanego pod tym samym tytułem.

Liga Sprawiedliwości: Kryzys na Nieskończonych Ziemiach, cz. 1 (Justice League: Crisis On Infinite Earths - Part One) - Superman, Wonder Woman, Batman i inni bohaterowie łączą siły, aby uratować świat przed Armagedonem.

Liga Sprawiedliwości: Kryzys na Nieskończonych Ziemiach, cz. 2 (Justice League: Crisis On Infinite Earths - Part Two) - Alternatywne Ziemie wpadają w ręce Antymonitora i tylko jeden bohater może spowolnić ścieżkę zniszczenia.

Wszystko wszędzie naraz (Everything Everywhere All at Once) - Aby uratować swój świat, chińska imigrantka musi przekroczyć kilka równoległych wszechświatów i zbadać życie, którego nigdy nie dane jej było przeżyć.

Żarty się skończyły (I Used to Be Funny) - Komiczka i opiekunka do dzieci, która zmaga się z zespołem stresu pourazowego, zastanawia się, czy przyłączyć się do poszukiwań zaginionej nastolatki.

Caddo Lake - Zaginięcie 8-letniej dziewczynki rozpoczyna ciąg wydarzeń, które odkrywają tajemnicę trwającą od dziesięcioleci w wiejskiej społeczności Caddo Lake.

Aniołowie są wśród nas (Ordinary Angels) - Sharon robi wszystko, aby pomóc zupełnie obcemu człowiekowi i jego chorej córce.

Cisza w koronach drzew (Nocni Klid) - Pewien człowiek widzi podejrzanie wyglądającego mężczyznę na lotnisku. Wymiana spojrzeń i kilka słów wprawiają w ruch serię zdarzeń.

Już cię nie kocham (I don't love you anymore) - Zmagający się z życiem Marek i Tereza uciekają pociągiem, przeżywając serię spontanicznych i niespodziewnych przygód.

W martwym punkcie (In the Blind Spot) - W odległej kurdyjskiej wiosce splatają się historie niemieckiej ekipy filmowej i tureckiego tajnego agenta, którego córkę prześladuje tajemnicza siła.

Boogeyman - Mroczna nadprzyrodzona istota dręczy pogrążoną w żałobie rodzinę.

Epoka lodowcowa (Ice Age) - Rozpoczyna się epoka lodowcowa, a kwartet outsiderów łączy siły w celu zwrócenia ludzkiego niemowlęcia jego ojcu.

Epoka lodowcowa 2: Odwilż (Ice Age: The Meltdown) - Epoka lodowcowa dobiega końca, a zwierzęta cieszą się roztapiającym się rajem, który staje się ich nowym domem.

Epoka lodowcowa: Mocne uderzenie (Ice Age: Collision Course) - Wiewiórka sieje spustoszenie w kosmosie, co rozpoczyna serię zdarzeń, które wysyłają asteroidę w kierunku Ziemi.

Epoka lodowcowa 3: Era dinozaurów (Ice Age: The Dawn of the Dinosaurs) - Maniek i jego brygada wyruszają do zaginionego świata dinozaurów, by pomóc przyjacielowi.

Epoka lodowcowa 4: Wędrówka kontynentów (Ice Age: Continental Drift) - Czwarta część przygód Mańka i jego kolegów, którzy przemierzają świat w poszukiwaniu przygód.

Marie-Line i jej sędzia (Take a Chance on Me) - Marie-Line jest energiczną i hałaśliwą kelnerką. Jej spotkanie z marudnym sędzią, który zatrudnia ją jako kierowcę, wywróci jej życie do góry nogami.

Październikowe nowości w serwisie Max dzień po dniu (1 - 15 października)

2 października

Face Doctors, odc. 1

Faul Play: Dutee

3 października

Pora na przygodę: Fionna i Cake, odc. 1

Miasteczko Salem

Milcząca pokojówka

4 października

Szadź IV, odc. 1

Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii

Twierdzenie Marguerite

Przyczajony tygrys, ukryty smok

Puste sieci

Pozwól mi wejść

Obywatel Milk

Lighthouse

Matka, kanapa

Miasteczko South Park

Liga Sprawiedliwości: Kryzys na Nieskończonych Ziemiach, cz. 1

Liga Sprawiedliwości: Kryzys na Nieskończonych Ziemiach, cz. 2

Wszystko wszędzie naraz

6 października

Duda kontra Szafrański VII, odc. 1

Automaniak XXIX, odc. 1

Gadżet 4.0 III, odc. 1

7 października

Franczyza, odc. 1

The Mind Behind Power, odc. 1

Sztuka rodzenia, odc. 1

Sin City Tow, odc. 1

Craig of the Creek VI

Żarty się skończyły

9 sierpnia

Odnalezieni II, odc. 1

Pieniądz elektroniczny: Tajemnica bitcoina

10 października

Tenacious D: Kostka Przeznaczenia

Caddo Lake

Aniołowie są wśród nas

11 października

Oddana przyjaciółka, odc. 1

Deadly Influence: The Social Media Murders, odc. 1 - 6

Botched Bariatrics, odc. 1

Cisza w koronach drzew

Już cię nie kocham

Richelieu

W martwym punkcie

Człowiek, którego nie było

Boogeyman

Epoka lodowcowa

Epoka lodowcowa 2: Odwilż

Epoka lodowcowa 3: Era dinozaurów

Epoka lodowcowa 4: Wędrówka kontynentów

Epoka lodowcowa: Mocne uderzenie

14 października

Barney's World, odc. 1 - 10

Marie-Line i jej sędzia

15 października

People Magazine Killer Invastigates: Surviving a Serial Killer, odc. 1 - 6