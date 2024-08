Max - nowości na 16-31 sierpnia 2024 roku. 2. sezon Odwilży, Furiosa: Saga Mad Max i inne

fot. materiały prasowe

Platforma Max wzbogaciła się o kolejne filmy i seriale. Na uwagę zasługuje premiera 2. sezonu polskiego serialu Odwilż. W nim detektyw Katarzyna Zawieja prowadzi śledztwo w sprawie brutalnych zbrodni, szukając prawdy o tajemniczej śmierci męża. Ponadto na fanów animacji Rick i Morty czeka już pierwszy odcinek serialu anime. W ofercie znajdzie się również trylogia Hobbita od Petera Jacksona w rozszerzone wersji. Na platformie zadebiutowała także Furiosa: Saga Mad Max.

Sprawdźcie poniżej, jakie jeszcze nowe tytuły przygotowała platforma Max w dniach 16-31 sierpnia 2024 roku.

Max - seriale na 16-31 sierpnia

Rick i Morty: Anime (Rick and Morty: The Anime) - Rick relaksuje się w pseudoświecie pomiędzy multiwersami, a Morty zakochuje się w tajemniczej dziewczynie.

Odwilż II - Detektyw Katarzyna Zawieja prowadzi śledztwo w sprawie brutalnych zbrodni, szukając prawdy o tajemniczej śmierci męża. Razem ze swoim partnerem Trepą trafiają na trop handlarzy ludźmi. W wyniku śledztwa w sprawę zostają wplątani również jej bliscy.

Max - filmy na 16-31 sierpnia

Rock the Kasbah - Podczas wizyty w Afganistanie menadżer muzyczny odkrywa nastolatkę o pięknym głosie i prowadzi ją do popularnego programu TV „Afghan Star”.

Pan Holmes (MR. Holmes) - Sędziwy Sherlock Holmes powraca do nierozwiązanej sprawy sprzed ponad 30 lat, która zmusiła go do przejścia na emeryturę.

Patagonia - Po spędzeniu całego życia w małym miasteczku naiwny 20-letni Yuri ucieka z Agostino, wędrownym artystą, który obiecuje mu niezależność.

Oszukana (Changeling) - Angelina Jolie i John Malkovich w opartej na faktach historii o zaginionym synu i nieustannym poszukiwaniu prawdy przez matkę.

Furiosa: Saga Mad Max (Furiosa: A Mad Max Saga) - Świat upada, a młoda Furiosa zostaje porwana i wpada w ręce wielkiej Hordy Bikerów dowodzonej przez Dementusa.

Humanitarna wampirzyca poszukuje osób chcących popełnić samobójstwo (Humanist Vampire Seeking Consenting Suicidal Person) - Młoda, wrażliwa wampirzyca nie jest w stanie zabijać, a tym samym zaspokoić swojego zapotrzebowania na krew.

Lepsze czasy (Better Times) - Po stracie matki Oskar i Karl walczą o uratowanie piekarni Karla.

Obsesja (May December) - Aktorka Elizabeth chce poznać wszystkie sekrety życia i małżeństwa Gracie, ale zostaje uwikłana w niebezpieczną grę pozorów.

Ucieczka z ciemności (Out of Darkness) - Sześć osób szuka nowego domu w nieprzyjaznym otoczeniu, ale prześladuje ich przerażający wróg.

Krew pelikana (Pelican Blood) - Kobieta adoptuje dziewczynkę, która zaczyna wykazywać agresywne i antyspołeczne zachowania. Matka musi zdecydować, czy chce ją zatrzymać i tym samym zaryzykować bezpieczeństwo swojego pierwszego dziecka.

Jutro będzie dłuższe niż wczoraj (Tomorrow is a long Time) - Historia wdowca w średnim wieku, którego relacje z wrażliwym nastoletnim synem w gęsto zaludnionym Singapurze powoli stają się nie do zniesienia.

Ukochana Gloria (Ama Gloria) - 6-letnia Cléo kocha nianię Glorię ponad wszystko. Kiedy Gloria musi wrócić do ojczyzny, obydwie muszą jak najlepiej wykorzystać ostatnie wspólne lato.

Ciekawy przypadek Benjamina Buttona (The Curious Case of Benjamin Button) - Ciekawy przypadek Benjamina Buttona (The Curious Case of Benjamin Button), dramat, USA 2008, reż. David Fincher, wyk. Brad Pitt, Cate Blanchett, Tilda Swinton, Taraji P. Henson, Elias Koteas.

Głosy kobiet (Women Talking) - W 2010 roku kobiety z izolowanej kolonii religijnej próbują pogodzić brutalną rzeczywistość ze swoją wiarą.

Miasto Boga: Walka trwa (City of God: The Fight Rages On) - Serial HBO opowiadający o życiu mieszkańców faweli zwanej „Miastem Boga” 20 lat po śmierci Li'l Zé.

Nocny kowboj (Midnight Cowboy) - Naiwny naciągacz z Teksasu, który pragnie zdobyć serca zamożnych kobiet z Nowego Jorku, znajduje nowego przyjaciela w osobie schorowanego oszusta.

The Watchers - Mina zostaje uwięziona w lesie w zachodniej Irlandii. Razem z trójką nieznajomych każdej nocy jest prześladowana przez tajemnicze stworzenia.

Zodiak (Zodiac) - W okolicach San Francisco grasuje psychopatyczny seryjny morderca, a jego zbrodnie są coraz bardziej zuchwałe.

Słodki sen (Sweet Dreams) - Historia wydarzeniach, które nastąpiły po śmierci holenderskiego właściciela plantacji cukru, który zapisuje swój majątek nieślubnemu synowi.

Hobbit: Niezwykła podróż (wersja rozszerzona) (The Hobbit: Unexpected Journey (Extended) - Hobbit Bilbo Baggins wyrusza w niebezpieczną podroż, aby wraz z czarodziejem Gandalfem i trzynastoma krasnoludami pokonać groźnego wroga. Pierwsza część filmowej adaptacji książki “Hobbit” J.R.R. Tolkiena. Wersja rozszerzona filmu.

Hobbit: Pustkowie Smauga (wersja rozszerzona) (The Hobbit: Desolation of Smaug (Extended) - Druga część ekranizacji powieści J.R.R. Tolkiena - historii niezwykłej podróży hobbita Bilbo Bagginsa, której celem jest odzyskanie Ereboru - Królestwa Krasnoludów. Wersja rozszerzona filmu.

Hobbit: Bitwa Pięciu Armii (wersja rozszerzona) (The Hobbit: The Battle of the Five Army (Extended) - Zapierająca dech w piersiach, finałowa część widowiskowej trylogii Petera Jacksona, opartej na kultowej powieści J.R.R. Tolkiena. Wersja rozszerzona filmu.

Lego Batman (The Lego Batman Movie) - Miastu Gotham zagraża niebezpieczny Joker. Aby móc je uratować, Batman musi nauczyć się współpracować z innymi.

LEGO. Przygoda 2 (The Lego Movie 2: The Second Part) - Bohaterowie z uniwersum LEGO powracają w epickiej przygodzie pełnej akcji, aby ocalić swoje ukochane miasto.

LEGO NINJAGO: Film (The Lego Ninjago Movie) - Niezdyscyplinowana grupa walecznych wojowników ninja musi stawić czoła złemu lordowi Garmadowi.

LEGO. Przygoda (The Lego Movie) - Deszcz nagród plus nominacja do Złotego Globu.

Max - dokumenty na 16-31 sierpnia

Szympans, moja miłość (Chimp Crazy) - Miłość handlarki egzotycznymi zwierzętami do szympansów przeradza się w grę w kotka i myszkę, gdy znika jedno z jej szympansich „dzieci”.

Sierpniowe nowości w serwisie Max dzień po dniu (16 - 31 sierpnia)

16 sierpnia

Rick i Morty: Anime, odc. 1

Obsesity Clinic III, odc. 1

Rock the Kasbah

Pan Holmes

Patagonia

A Woman

Furiosa: Saga Mad Max

Humanitarna wampirzyca poszukuje osób chcących popełnić samobójstwo

Lepsze czasy

Obsesja

Ucieczka z ciemności

19 sierpnia

Care Bears: Unlock the Magic: Specials, odc. 1- 6

21 sierpnia

Naked and Afraid X

22 sierpnia

Beat the Meat with Chef Charity Morgan

Hunting Atlantis, odc. 1 - 6

23 sierpnia

Odwilż II, odc. 1

Krew pelikana

Jutro będzie dłuższe niż wczoraj

Ciekawy przypadek Benjamina Buttona

Głosy kobiet

Rom

24 sierpnia

Hall of Fame. Paris 2024

25 sierpnia

Expedition X III, odc. 1 - 7

26 sierpnia

B&B Love, odc. 1

Hotel Paradise Extra IX, odc. 1

Gogglebox. Przed Telewizorem XXI, odc. 1

Miasto Boga: Walka trwa

Andrew Tate: Icon ot Toxic? A Faking It Special

The Grindr Killer Scandal: A Faking It Special

Seliar Killer, Serial Liar Levi Bellfield: A Faking It Special

27 sierpnia

Deadliest Catch XX, odc. 1

La Clinica Per Rinascere: Obesity Center Caserta II, odc. 1 - 9

28 sierpnia

Nocny kowboj

30 sierpnia

The Watchers

Zodiak

Słodki sen

Hobbit: Bitwa Pięciu Armii (wersja rozszerzona)

Hobbit: Niezwykła podróż (wersja rozszerzona)

Hobbit: Pustkowie Smauga (wersja rozszerzona)

31 sierpnia

Lego Batman

LEGO. Przygoda 2

LEGO NINJAGO: Film

LEGO. Przygoda

Azja Express IV, odc. 1