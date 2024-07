Max - nowości na 16-31 lipca 2024 roku. Cień komendanta, Wrogowie publiczni i inne

fot. materiały prasowe

Reklama

W drugiej połowie lipca do serwisu Max trafi dużo nowych produkcji. Na uwagę zasługuje film dokumentalny Cień komendanta, opowiadający historię rodziny Rudolfa Hössa, która musi zmierzyć się z dziedzictwem jakie pozostawił ojciec i dziadek oraz jednocześnie komendant zarządzający obozem zagłady w Auschwitz. Ponadto premierę będzie mieć 2. sezon serialu Powiedz mi wszystko. Do tego Max doda do biblioteki kilka filmów w gwiazdorskiej obsadzie: Zakładnika z Wall Street z George'em Clooney'm i Julią Roberts, Wrogów publicznych z Christianem Bale'em i Johnnym Deppem oraz Van Helsinga z Hugh Jackmanem. A na fanów DC będzie czekać animacja Liga Sprawiedliwości x RWBY: Superbohaterowie i Łowcy, cz. 2.

Sprawdźcie poniżej, jakie jeszcze nowe tytuły przygotowała platforma Max w dniach 16-31 lipca 2024 roku.

Max - seriale na 16-31 lipca

Powiedz mi wszystko (Tell Me Everything) - 2. sezon. Jonny przeprowadził się do nowego miasta i ma nowy krąg przyjaciół. Nie zdradził im jeszcze jednak wszystkich swoich sekretów.

Max - filmy na 16-31 lipca

Liga Sprawiedliwości x RWBY: Superbohaterowie i Łowcy, cz. 2 (Justice League x RWBY: Superheros and Huntsmen Part Two) - Członkowie Ligi Sprawiedliwości pojawiają się w swoim własnym świecie i odkrywa, że Grimm przejęli Ziemię.

fot. 20th Century Studios // DC Studios

Teraz cię kocham (Love You for Now) - Annie i Thomasowi brakuje miłości. Czy miłość może jednak przetrwać, jeśli nie chce się rezygnować z własnych marzeń dla partnera?

Kraina barbarzyńców (Barbarians) - 18-letni Nacho ucieka przed przemocą w swoim domu w Buenos Aires i szuka schronienia u swojego ojca, z którym dawno temu stracił kontakt.

Wszyscy bogowie w niebie (All the Gods in the Sky) - Pogrążony w smutku trzydziestolatek szuka w siłach z kosmosu ukojenia dla siebie i niepełnosprawnej siostry.

Piękny Wschód (The Sweet East) - Łotrzykowa podróż przez miasta i lasy wschodniego wybrzeża USA, której bohaterką jest Lillian, uczennica liceum z Południowej Karoliny.

Powrót do Seulu (Return to Seoul) - 25-letnia Francuzka, która została adoptowana w dzieciństwie, po raz pierwszy jedzie do Korei Południowej w poszukiwaniu swojej tożsamości i korzeni.

Zakładnik z Wall Street (Money Monster) - Gwiazdor telewizyjnego show staje się zakładnikiem młodego desperata, który przez jego podpowiedzi stracił na giełdzie wszystkie oszczędności.

Wrogowie publiczni (Public Enemies) - Gangsterskie kino z najwyższej półki: osadzona w realiach Ameryki lat 30., elektryzująca opowieść o polowaniu na słynnego przestępcę Johna Dillingera.

Źródło: materiał prasowe

Patrz, jak kręcą (See How They Run) - Policja działa w podziemnych londyńskich teatrach lat 50. XX wieku, prowadząc śledztwo w sprawie morderstwa związanego z kręceniem hitowego spektaklu.

Sekrety małych mieszkań (Small Apartments) - Kiedy niezdarny morderca przypadkowo zabija człowieka, musi zrobić wszystko, co w jego mocy, aby ukryć ciało.

Czasem myślę o umieraniu (Sometimes I Think About Dying) - Fran często myśli o śmierci. Kiedy zaczyna czuć iskrę w związku z nowym facetem w biurze, jedyną rzeczą, która stoi im na drodze, jest sama Fran.

Chemia - Opowieść o miłości dwójki młodych ludzi, którzy razem muszą zmierzyć się z nieuleczalną chorobą. Scenariusz został luźno oparty na życiu założycielki fundacji Rak’n’Roll, która zmarła na raka w wieku 35 lat.

Filiżanka kawy i nowe buty (A Cup of Coffee And New Shoes On) - Dwóch głuchoniemych braci bliźniaków odkrywa, że cierpi na chorobę genetyczną, która stopniowo i nieodwracalnie uczyni ich ślepymi.

Van Helsing - Van Helsing to legendarny XIX-wieczny łowca potworów, który musi stoczyć walkę z Draculą, potworem Frankensteina i Wilkołakiem.

fot. materiały prasowe

Miłość i rewolucja (Love & Revolution) - Miłość do jej nastoletniego syna Miguela prowadzi Reme do zaangażowania się w ruch LGBT+ w Hiszpanii lat 70. XX wieku.

Dusiciel z Bostonu (Boston Strangler) - Loretta McLaughlin oraz Jean Cole rzuciły wyzwanie seksizmowi w latach 60., aby powiązać ze sobą morderstwa i ujawnić historię Bostońskiego Dusiciela.

Chłopiec z niebios (Boy from Heaven) - Adam otrzymuje przywilej studiowania na uniwersytecie Al-Azhar i wkrótce zostaje wciągnięty w walkę o władzę między egipskimi elitami.

Do końca nocy (Till The End of the Night) - Tajny śledczy Robert musi udawać partnera transpłciowej kobiety, aby zdobyć zaufanie handlarza narkotyków.

Max - dokumenty na 16-31 lipca

Cień komendanta (The Commandant's Shadow) - Historia Hansa Jürgena Hössa, 87-letniego syna komendanta Auschwitz Rudolfa Hössa, który musi stawić czoła straszliwemu dziedzictwu ojca.

fot. Max

Lipcowe nowości w serwisie Max dzień po dniu (16 - 31 lipca)

16 lipca

Signs of a Psychopath VII, odc. 1-9

Jaws vs Leviathan

17 lipca

Real Time Crime II, odc. 1-10

Black Widower: The Six Wifes of Thomas Randolph, odc. 1-3

Alien Sharks: Ghosts of Japan

18 lipca

Teraz cię kocham

Great White Serial Killer: Sea of Blood

19 lipca

Kraina barbarzyńców

Wszyscy bogowie w niebie

Piękny Wschód

Powrót do Seulu

Zakładnik z Wall Street

Wrogowie publiczni

Patrz, jak kręcą

Anton Palzer: Breaking the Cycle

600 LB Shark

Cień komendanta

25 lipca

Sekrety małych mieszkań

Powiedz mi wszystko II, odc. 1-6

26 lipca

Lethally Blonde, odc. 1-6

Czasem myślę o umieraniu

Chemia

Filiżanka kawy i nowe buty

Van Helsing

Miłość i rewolucja

Dusiciel z Bostonu

Chłopiec z niebios

27 lipca

Do końca nocy