Zoë Kravitz jest amerykańską aktorką, która ze znakomitej strony pokazała się m.in. w serialu Wielkie kłamstewka. Niedawno mogliśmy ją oglądać w filmie Batman, gdzie wcieliła się w Selinę Kyle. Jednak w ostatnim czasie podjęła się innej roli. Już 23 sierpnia na ekrany polskich kin wejdzie jej thriller pt. Mrugnij dwa razy, który stanowi jej debiut reżyserski.

Zoë Kravitz o kontrowersyjnym tytule filmu

Podczas rozmowy z Entertainment Weekly, Kravitz odniosła się do pierwotnego tytułu jej filmu, który brzmiał Pussy Island. Pierwszy człon nazwy można przetłumaczyć jako "kiciuś" lub "kicia", ale ma ono też bardziej wulgarne znaczenia określające intymną część kobiecego ciała lub stosowane jest jako obelga.

Dano mi jasno do zrozumienia, że ​​p***y to słowo, którego my, nasze społeczeństwo, nie jesteśmy jeszcze gotowi zaakceptować. Po drodze pojawiło się wiele przeszkód, jak to, gdy MPAA nie chciało umieścić tytułu na plakacie, billboardzie czy kiosku; kina nie chciały umieścić go na bilecie.

Kravitz wyjaśniła, że ​​jej intencją było przywrócenie wartości tego słowa, a nie stworzenie czegoś, czego używanie jest dla ludzi niewygodne. Ostatecznie okazało się, że kobiety poczuły się urażone tym słowem, a widząc tytuł mówiły, że nie chcą obejrzeć tego filmu. Przyznała, że jeszcze nie przyszedł na to czas.

Myślę, że jako filmowiec mam obowiązek się w to wsłuchiwać. Zależy mi na tym, żeby ludzie obejrzeli film i zależy mi na ich odczuciach wobec niego.

W 2021 roku Kravitz powiedziała w wywiadzie dla Deadline, że początkowo tytuł był żartem i odnosił się do miejsca, do którego chodzili ludzie, zabierali kobiety, imprezowali i spędzali czas. Nawiązywał do zachowań seksualnych, do których nikt nie chce się już przyznawać. Ostatecznie historia rozwinęła się inaczej, a sam tytuł miał wiele znaczeń. W nowym wywiadzie dla EW reżyserka powiedziała, że oryginalne znaczenie tytułu wciąż jest żywe i obecne w filmie, stanowiąc jego duchową część.

Uwielbiam nowy tytuł i jestem z niego zadowolona. Myślę, że wszystko dzieje się z jakiegoś powodu - naprawdę świetnie skupia uwagę na filmie. I myślę, że zawsze tak miało być.

Zoë Kravitz napisała również scenariusz wraz z E.T. Feigenbaumem. W obsadzie znaleźli się Channing Tatum, Naomi Ackie, Christian Slater, Simon Rex, Adria Arjona, Kyle MacLachlan, Haley Joel Osment, Geena Davis, Alia Shawkat i Levon Hawke.

Mrugnij dwa razy - fabuła

Młoda kelnerka z Los Angeles trafia do wewnętrznego kręgu potentata technologicznego i uczestniczy w przyjęciu na jego prywatnej wyspie, wkrótce odkrywając, że dzieje się coś przerażającego. [opis dystrybutora]