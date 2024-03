Remedy wierzy w sukces remake'ów dwóch gier z serii Max Payne. Ich budżet jest spory!

Remedy

Remedy najwyraźniej uważa, że nadchodzące remaki gier Max Payne oraz Max Payne 2 mogą odnieść spory sukces. Można odnieść takie wrażenie z uwagi na to, że mają one mieć podobny budżet do Alana Wake 2, który zadebiutował w październiku ubiegłego roku. Szacunkowe liczby wskazują na to, że budżet tej produkcji wyniósł 70 milionów euro - z tej kwoty 50 milionów to koszty produkcji, a pozostałe 20 milionów przeznaczono na działania marketingowe.

Prace nad odświeżonymi wersjami dwóch gier z serii Max Payne nabrały rozpędu, choć jak na razie nie mają one ustalonej daty premiery. Mówi się jednak, że mogą one pojawić się na rynku w przyszłym roku.

Pierwszy Max Payne zadebiutował na PC w 2001 roku, a rok później trafił na konsole PlayStation 2 i Xbox. Sequel, Max Payne 2: The Fall of Max Payne, ukazał się na PC, PS2 i Xboksie w 2003 roku.