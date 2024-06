Można już kupić subskrypcję Max w Polsce. Jakie są dostępne pakiety?

fot. Player Original

Reklama

To oficjalny koniec HBO Max, a początek Max w Polsce. Zebraliśmy dla was najważniejsze informacje o nowej platformie. Opisaliśmy dostępne pakiety i czym się różnią, a także co wchodzi w zawartość biblioteki. Dzięki temu łatwiej wam będzie zdecydować, czy wykupić subskrypcję.

Takie pakiety będą dostępne w Max

Max oferuje trzy bazowe pakiety:

Pakiet Podstawowy - cena wynosi 19,99 zł miesięcznie lub 199 zł rocznie. Zawiera reklamy. Pozwala na oglądanie treści w Full HD.

Pakiet Standardowy - cena wynosi 29,99 zł miesięcznie lub 299 zł rocznie. Nie zawiera reklam i pozwala na pobranie do 30 tytułów i oglądanie treści w Full HD. Można oglądać tytuły na dwóch obsługiwanych urządzeniach jednocześnie.

Pakiet Premium - cena wynosi 49,99 zł miesięcznie lub 499 zł rocznie. Także nie zawiera reklam. Atutem jest pobranie do 100 tytułów rocznie i (oprócz Full HD) oglądanie niektórych tytułów w jakości 4K/Dolby Atmos. Można oglądać tytuły na czterech obsługiwanych urządzeniach jednocześnie.

Dodatkowo do każdego z przedstawionych wyżej pakietów można dokupić Kanały TV i Sport. Cena to 20 zł miesięcznie. Daje to dostęp do 25 kanałów na żywo i relacji z najważniejszych wydarzeń sportowych.

Tak wygląda zawartość biblioteki Max

Max na start oferuje swoim subskrybentom 27 tysięcy godzin kontentu, z czego ponad 25 procent mają stanowić polskie produkcje. Tylko w tym serwisie będzie można obejrzeć między innymi premierowe odcinki Skazanej. Polskie seriale i lokalne dokumenty mają przyciągnąć użytkowników płatnej wersji Playera do Maxa, który notabene znów stanie się bezpłatny. Oprócz dotychczasowych Player Originals w bibliotece Max znajdą się programy spod szyldu TVN, Discovery, HBO, DC i Cartoon Network.

Oprócz nowych odcinków Skazanej na subskrybentów czekają 2. sezon Odwilży, 4. sezon Szadzi i całkiem nowy serial Lady Love. W dniu premiery serwisu zadebiutował również dokument Hope od Martyny Wojciechowskiej. Znana polska dziennikarka ma produkować dla Max jeden dokument rocznie. Maciej Gozdowski, Group Vice President, odpowiadający za streaming w Warner Bros. Discovery, poinformował również, że trwają obecnie prace nad 15 produkcjami fabularnymi i dokumentalnymi dla serwisu Max w Polsce. Ów plan jest rozpisany na trzy lata.

Jeśli chodzi o ważne zagraniczne premiery, na Max będzie dostępny 2. sezon popularnego serialu Ród smoka ze świata Gry o tron.