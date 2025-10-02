Reklama
Młodzieżowy hit Prime Video wraca. Jest zwiastun 2. sezonu

Mamy zwiastun i pierwsze zdjęcia z 2. sezonu Maxton Hall. Zobaczcie sami, czego spodziewać się po kontynuacji hitu Prime Video.
Paulina Guz
Maxton Hall - Dwa światy - zdjęcia z 2. sezonu Fot. Prime Video
Pojawił się zwiastun 2. sezonu Maxton Hall - Dwa światy. To młodzieżowy hit, oparty na książkach Mony Kasten, który znalazł się 1. miejscu najpopularniejszych produkcji Prime Video w ponad 120 krajach. Poniżej możecie zapowiedź wideo i pierwsze zdjęcia reklamujące nową część. 

Zwiastun 2. sezonu Maxton Hall

Obsada 2. sezonu Maxton Hall

Serial Maxton Hall - Dwa światy opowiada o skomplikowanej relacji dwóch uczniów, Ruby i Jamesa. Główne role grają Harriet Herbig-Matten i Damian Hardung. Na ekran w 2. sezonie wrócą także Sonja Weißer, Ben Felipe, Fedja van Huêt, Runa Greiner, Justus Riesner, Andrea Guo, Frederic Balonier i Eli Riccard. Nowymi członkami obsady są za to Dagny Dewath, Proschat Madani, Anna Lucia Gustmann, Basil Eidenbenz, Laura de Boer iKiro Ebra i Gina Henkel.

Kiedy premiera 2. sezonu Maxton Hall?

2. sezon Maxton Hall - Dwa światy będzie miał globalną premierę 7 listopada 2025 roku w Prime Video. Na początku wyjdą trzy odcinki, a kolejne epizody będą ukazywać się co tydzień. Finał zostanie wyemitowany 28 listopada. Wiemy także, że zamówiono już 3. sezon, który będzie oparty na książce Save Us, ostatniej części bestsellerowej trylogii Mony Kasten.

Źródło: Deadline

