MCU – gwiazda Agentów T.A.R.C.Z.Y. rozczarowana. Chciałaby, aby serial był częścią uniwersum Marvela

Nie wszystkie seriale Marvela miały tyle szczęścia co Daredevil i inne produkcje z The Defenders Saga, aby studio oficjalnie włączyło je do swojego uniwersum. Niektóre tytuły wciąż pozostają na uboczu, jak Agenci T.A.R.C.Z.Y., którzy w momencie tworzenia mieli kilka punktów wspólnych z MCU, jak występ Samuela L. Jacksona w roli Nicka Fury’ego, czy też konsekwencje ujawnienia się Hydry w Kapitanie Ameryce: Zimowym żołnierzu. Rozczarowana takim przebiegiem wydarzeń jest Ming-Na Wen, która w serialu wcielała się w agentkę Melindę May.

Agenci T.A.R.C.Z.Y. - Ming-Na Wen nie rozumie, dlaczego serial nie jest częścią MCU

W rozmowie z Kate Sackhoff aktorka potwierdziła, że nigdy nie otrzymała telefonu od Marvela z prośbą o powrót do swojej roli:

Nie, nigdy to się nie wydarzyło. To dziwne, bo Agenci T.A.R.C.Z.Y. z jakiegoś powodu stali się odrębną produkcją, ponieważ byli emitowani w stacji telewizyjnej, a nie na streamingu. Myślę, że coś w tym jest, ale tu też nie pomaga moja nieświadomość, bo tego nie rozumiem, więc pytasz niewłaściwą osobę. Po prostu wiem, że jest jakiś podział.

Następnie Wen przyznała, że serial zasługuje na większe uznanie za swój wkład w rozwój MCU na małym ekranie:

Byliśmy pierwsi, więc myślę, że powinniśmy otrzymać jakieś wyróżnienie za pomoc we wprowadzeniu Marvela w dział seriali, w którym obecnie się znajdują.

Agenci T.A.R.C.Z.Y. - wszystkie sezony dostępne są do obejrzenia na Disney+.

