MCU - bogowie olimpijscy dostaną swój własny projekt? Taika Waititi się wygadał

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

materiały prasowe

Film Thor: miłość i grom wprowadził do MCU Zeusa, najważniejszego boga mitologii greckiej. Wcielił się w niego Russell Crowe. Jednak nie był to sprawiedliwy i dobry bóg, jakiego mogliśmy się spodziewać, a raczej zadufany w sobie i mający gdzieś innych. Okazuje się, że to nie koniec olimpijskich bogów i herosów w MCU. Reżyser najnowszego filmu o Thorze, Taika Waititi, w trakcie jednego ze spotkań wygadał się, że Marvel Studios aktywnie rozwija projekt o postaciach związanych z Olimpem.

Jednak nie wyjawił o jakie konkretne postacie chodzi ani czy będzie to film czy raczej serial. Zdradził tylko, że nie będzie brał udziału w tworzeniu projektu.

fot. zrzut ekranu

Thor: miłość i grom - scena po napisach

Dla przypomnienia w Thor: miłość i grom wydawało się, że Zeus umarł po starciu z bogiem piorunów. Jednak w scenie po napisach widzieliśmy, że żyje i pragnie zemsty na Thorze wysyłając swojego syna, Herkulesa. Zatem można śmiało stwierdzić, że obydwaj odegrają rolę w planowanym projekcie.