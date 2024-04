MCU – bracia Russo nie wierzą w zmęczenie superbohaterami. Ich zdaniem problem leży w samych widzach

fot. Marvel Studios

W ubiegły weekend obchodziliśmy piątą rocznicę premiery Avengers: Koniec gry, czyli ostatniego filmu Anthony’ego Russo i Joe Russo dla Marvela. Bracia mieli okazję powrócić myślami do tej produkcji przy okazji rozmowy dla GamesRadar, w której odnieśli się również do zarzutów, że widzowie są już zmęczeni kolejnymi superbohaterskimi produkcjami.

MCU - bracia Russo podają powody zmęczenia superbohaterskimi filmami

Zdaniem braci Russo to nie zmęczenie filmami Marvela jest problemem, ale zmiana sposobu, w jaki ludzie korzystają z mediów:

Myślę, że to odzwierciedlenie obecnego stanu wszystkiego, co związane z branżą filmową. Teraz jest trudny czas. Myślę, że jesteśmy w okresie przejściowym i ludzie nie wiedzą jeszcze, w jaki sposób będą w przyszłości odbierać historie ani jakiego rodzaju opowieści będą chcieli.

Istnieje duża różnica pokoleń jeśli chodzi o sposób konsumpcji mediów. Jest pokolenie, które jest przyzwyczajone do umawiania się na wspólne wybranie się do kina, aby wspólnie obejrzeć film, ale ten sposób powoli odchodzi w zapomnienie. Tymczasem nowe pokolenie myśli: „Chcę tego teraz, chcę to teraz obejrzeć”, a następnie przechodzą do następnej rzeczy, którą konsumują, robiąc jednocześnie dwie inne rzeczy. Wiesz, to zupełnie inny moment niż kiedykolwiek wcześniej. Dlatego myślę, że wszyscy, łącznie z Marvelem, doświadczają skutków tej zmiany. Myślę, że prawdopodobnie o to właśnie tu chodzi bardziej niż o cokolwiek innego.

Zdaniem Joe Russo nowe pokolenie widzów komunikuje się ze sobą głównie za pomocą memów i nagłówków, w których nie czyta reszty tekstu, więc ich uwagę przykuwają jedynie materiały, które mają maksymalnie 100 znaków lub są 10-sekundowymi filmami w mediach społecznościowych, które można szybko przescrollować.

Reżyser dodał, że format i struktura filmu są już przestarzałe, więc nowe pokolenie szuka sposób na opowiadanie własnych historii:

Myślę, że dwugodzinny format i struktura filmu mają już ponad sto lat, a wszystko ulega zmianie. Tak więc ta forma jest powtarzalna. Trudno jednak wymyślić ją na nowo i myślę, że następne pokolenie szuka sposobów na opowiadanie własnych historii, które pomogą ich zbiorowemu ADHD.

Anthony Russo dodał, że zmęczenie superbohaterami nie wynika więc ze zbyt dużej liczby takich produkcji, ale to ogólne zmęczenie filmami:

Kwestia zmęczenia superbohaterami pojawiła się na długo przed pracą, którą wykonywaliśmy. Jest to więc coś w rodzaju wiecznego narzekania […]. Ludzie w ten sam sposób krytykowali westerny, ale one nadal powstają. Były nieustannie odkrywane na nowo i w miarę upływu czasu osiągały nowy poziom.

