MCU - reżyser Johna Wicka rozmawiał z Kevinem Feige o pracy. Chciał tego superbohatera

Chad Stahelski, obok Davida Leitcha, jest obecnie najgorętszym nazwiskiem w kontekście reżyserii kina akcji. Wszystko za sprawą Johna Wicka i kolejnych odsłon, które podbijają kina i zrewolucjonizowały to, jak Hollywood kręci sceny akcji. Pracował już w MCU jako reżyser drugiego planu przy filmie Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów

Chad Stahelski w MCU?

W nowym wywiadzie Stahelski zdradził, że spotkał się z szefem Marvel Studios, Kevinem Feige, z którym rozmawiał o potencjalnych projektach. Zdradza też, dlaczego Kevin Feige jest dla niego mentorem.

- Marvel bardzo wpłynął na moją karierę. Mam u nich duży dług. Kevin jest świetnym gościem i wiele razy z nim pracowałem jako reżyser drugiego planu. Po Johnie Wicku 3 był na tyle miły, by znaleźć sporo czasu w swoim kalendarzu, by pogadać. Był dla mnie naprawdę prawdziwym mentorem, choć przez krótki czas. Rozmawiałem z nim kilka razy, ale wpłynął na mnie, jak podchodzić do pewnego spraw i jak je kręcić.

Stahelski dodaje, że Feige spytał go, co mogliby razem zrobić. Reżyser przyznał, że chciałby wprowadzić do MCU postać Blade'a. Wiemy, że ostatecznie to się nie stanie, bo Marvel Studios zatrudniło do tego Bassama Tariqa. Nie ma on co prawda doświadczenia w kinie akcji, bo wywodzi się z artystycznego kina niezależnego, ale jego Mogul Mowgli zebrał świetne recenzje i zdobył wiele nagród.

- Nie wiem, czy byłbym najlepszym wyborem do tego projektu z kierunkiem, jaki chcieli obrać. Jeśli chcesz odważny film z wysoką kategorią wiekową, zadzwoń do mnie. Jeśli chcesz zrobić coś bezkompromisowego, to ja jestem tym kandydatem. Oni jednak chronią swoją markę i robią swoje. Moim zdaniem wybrali bardzo dobrego reżysera, który powinien wykonać kawał dobrej roboty z kierunkiem, jaki sobie wymyślili.

Nie jest więc wykluczone, że prędzej czy później Chad Stahelski dostanie jakąś propozycję od Kevina Feige. Najnowszy film reżysera John Wick 4 pojawi się w 2023 roku. W planach ma Johna Wicka 5 oraz reboot Nieśmiertelnego.