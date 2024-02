MCU - czy Vision powróci? Paul Bettany odpowiada

Fot. Marvel

5 marca 2024 roku miną trzy lata od ostatniego pojawienia się Visiona na ekranie w finale WandaVision, nie licząc występów w animowanym What If...? Postać ta w pewien sposób towarzyszyła widzom od początków MCU, bo wtedy Paul Bettany, odtwórca tejże roli, użyczał głosu sztucznej inteligencji Tony'ego Starka, J.A.R.V.I.S, która potem przyczyniła się do powstania Visiona. Aktor pojawił się w kilku filmach jako Vision, a w serialu z 2021 roku był jedną z głównych postaci. Zapowiedziano nawet osobny spin-off poświęcony przygodom White Vision, którego poznaliśmy pod koniec serialowych przygód Scarlet Witch, ale to również było już 2 lata temu. Projekt miał nosić nazwę Vision Quest i wspomniano o nim w 2022 roku. Od tamtego czasu wszystko w tej sprawie ucichło, a projekt mógł równie dobrze zostać po cichu anulowany przez Disney. Nie są to jednak żadne oficjalne informacje, tak samo jak brakuje takowych w kwestii powrotu Paula Bettany'ego do Kinowego Uniwersum Marvela. Co jednak do powiedzenia w tej sprawie ma sam aktor?

MCU - czy Vision powróci?

Na pytanie o to, czy Vision powróci do MCU, potrzebował on dłuższego zastanowienia nad odpowiedzią, ale w końcu padły słowa, które mogą ucieszyć wielu fanów postaci.

Cóż, tak. W sensie... Czemu miałbym nie wrócić? Tak, na 100% wróci.