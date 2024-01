Deadpool 3 uratuje MCU. Tak twierdzi słynny reżyser

materiały prasowe

Reklama

MCU jest w takim stanie, że każdy w branży wie, że to uniwersum potrzebuje pilnej pomocy, by wyjść z kryzysu. Kevin Feige i Marvel Studios zmienili taktykę, przesunęli filmy na 2025 i podobno o to walczą. Deadpool 3 to jedyny tytuł uniwersum, jaki pojawi się w 2024 roku w kinach. To właśnie on ma uratować MCU.

Deadpool 3 uratuje MCU

Takie słowa o Deadpoolu 3 padły z ust reżysera Matthew Vaughna, którego znamy z serii Kingsman, Kick-Ass i świetnie ocenianego X-Men: Pierwsza klasa. Podczas promocji swojego najnowszego filmu Argylle. Tajny szpieg wypowiedział się na ten temat.

- To będzie jak wstrząs elektryczny. Uniwersum Marvela dostanie wstrząs elektryczny, który na nowo ożywi to ciało. Myślę, że Ryan Reynols i Hugh Jackman uratują całe uniwersum Marvela.

Zasugerował też, że swoją wiedzę opiera na rzeczach, które wie o filmie z różnych swoich źródeł. Filmowiec ma nadzieję, że ożywienie MCU zbuduje nowe fundamenty, które pozwolą im stworzyć tak dobre filmy o X-Menach, na jakie te postacie zasługują. Nazywa siebie wielkim fanem tej grupy i nie może się doczekać tego, co zrobią.

Deadpool 3 - premiera w lipcu 2024 roku.