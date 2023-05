MCU - kto będzie złoczyńcą w Fantastycznej Czwórce? Plotka mówi o kimś innym niż Silver Surfer

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Pojawiły się nowe plotki na temat Fantastycznej Czwórki. Według nich nowy film MCU stworzy grunt pod solowy film o Silver Surferze. Za to zamiast niego w samej produkcji pojawi inny członek Heralds of Galactus, czyli grupy służącej Galactusowi, Pożeraczowi Światów. Być może nie tylko jeden. Zobaczcie szczegóły poniżej i dajcie znać, co sądzicie.

MCU - powstanie solowy projekt o Silver Surferze?

Scooper znany z przekazywania rzetelnych informacji, CanWeGetSomeToast, napisał na Twitterze, że w nowej Fantastycznej Czwórce z MCU nie pojawi się Silver Surfer. Film jednak ma wprowadzić widza w jego solowy projekt, który zadebiutuje później.

Silver Surfer po raz pojawił się w komiksie Marvela z 1966 roku. W zeszycie Fantastic Four #48 pełnił funkcję herolda Galactusa.

https://twitter.com/CanWeGetToast/status/1652772748526239744

To nie pierwsza plotka o solowym projekcie Silver Surfera. Pierwsze doniesienia na ten temat pojawiły się w październiku 2022 roku. W tamtym czasie mówiono jednak, że Marvel Studios stworzy film w formacie Special Presentation, taki jak Wilkołak nocą. Różnica polega na tym, że wtedy mówiono, że film o Silver Surferze pojawi się przed Fantastyczną Czwórką, a nie po niej.

MCU - kto będzie złoczyńcą w Fantastycznej Czwórce?

Jak donosi portal The Direct, kolejny insider, MyTimeToShineHello, słyszał że w Fantastycznej Czwórce pojawi się inny Herold, znany jako Terrax. Alex Perez z The Cosmic Circus podał dalej jego wpis na Twitterze na ten temat, dodając że "a przynamniej będzie jednym z nich" - sugerując, że w filmie może pojawić się wielu Heroldów Galactusa.

https://twitter.com/AlexFromCC/status/1653043735041646592

Zobacz także: Plotka Plotka

Fantastyczna Czwórka - kandydatki do roli Sue Storm

Zobaczcie 4 kandydatki do roli Sue Storm w MCU według insiderki Grace Randolph:

Jedną z kandydatek do roli Sue Storm jest Vanessa Kirby. Trzeba przyznać, że aktorka przypomina komiksową wersję Niewidzialnej Kobiety. Zagrała między innymi księżniczkę Małgorzatę w serialu The Crown i Hattie Shaw w filmie Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw.

Fantastyczna czwórka - kandydaci do roli Reeda Richardsa

Zebraliśmy także wszystkie plotki i informacje od scooperów z ostatnich miesięcy na temat tego, kto może zagrać Reeda Richardsa.

Penn Badgley (Ty)

Nic jednak nie zostało potwierdzone w tej sprawie przez Disneya czy Marvela.