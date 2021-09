MCU - kto i jak decyduje, które filmy zostaną zrobione? To się sprawdza!

Fot. Marvel

Marvel Studios stworzyło jedną z największych franczyz na świecie. Z każdym rokiem marka powiększa się o nowych superbohaterów, a także rozwija stworzony świat i dodaje do niego nowe elementy. Wiele osób zastanawia się, w jaki sposób decydują o tym, które projekty powinny zostać zrealizowane w MCU. Mają w końcu do wyboru naprawdę szerokie grono herosów. Jak się okazuje, decyzja należy całkowicie do członków parlamentu Marvel Studios i ich osobistych życzeń. Jonathan Schwartz, odpowiedzialny za produkcję Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni, ujawnił że w pokoju pełnym wieloletnich producentów Marvela pokazują postacie, które najbardziej ich interesują i sprawdzają, jak mogą odnaleźć się w uniwersum.

Marvel

To nie kwestia gatunku czy specjalności. Po prostu spotykamy się i rozmawiamy o tym, kto chce robić co, oraz jakie filmy nadchodzą. Więc kończymy tworząc rzeczy, które nas niezwykle ekscytują. Ja uwielbiam filmy ze sztukami walki i Schang-Chi wydawał się odpowiednią postacią, by wprowadzić je w życie. Więc podniosłem ręce i zgłosiłem się do tej roboty. To mniej lub bardziej oddaje to, jak to się odbywa. Są postacie, nad którymi chcą pracować wszyscy, są też takie, które interesują tylko jednego z nas. Rozmawiamy i dzielimy się pracą. Generalnie to się sprawdza i możemy pracować nad rzeczami, które nas cieszą.

Według niego świetnie jest mieć wokół siebie ludzi, z którymi długo pracowałeś i ufasz ich kreatywnym decyzjom, a oni tobie. Nie wszyscy z nich widzą filmy w ten sam sposób, dzięki czemu mogą tworzyć różnorodne rzeczy. A przyjaźń i koleżeństwo pomagają grupie na szybkie i dość łatwe podejmowanie decyzji.

Parlament składa się z takich nazwisk jak: Schwartz, Nate Moore, Trinh Tran, Brad Winderbaum, Eric Carroll i Stephen Broussard.