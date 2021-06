Kapitan Ameryka - studentka filipińskiego pochodzenia przyjmie tytuł. Inspiracją nie jest Rogers

Marvel

Marvel oficjalnie ogłosił, że zupełnie nowa postać, Amerykanka filipińskiego pochodzenia, Ari Agbayani, przyjmie tytuł Kapitana Ameryki. Ma do tego dojść w 4. zeszycie serii The United States of Captain America, która jest głównym elementem obchodów 80. rocznicy komiksowego debiutu Steve'a Rogersa. W każdej z odsłon cyklu poznamy innego naśladowca bądź naśladowczynię herosa; Agbayani dołącza tym samym do wywodzącego się ze społeczności LGBTQ Aarona Fischera, czarnoskórej nastolatki Nichelle Wright i Indianina Joego Gomeza.

W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że wymienione wyżej postacie są Kapitanami Ameryka swoich lokalnych społeczności i wchodzą w skład grupy tzw. "kapitanów", którzy w postępowaniu kierują się zasadami najczęściej kojarzonymi z Rogersem. Nie zmienia to w żaden sposób faktu, że stają się pełnoprawnymi posiadaczami/posiadaczkami tytułu, z którego najprawdopodobniej będą korzystać w przyszłości. Sam Rogers jest zresztą protagonistą opowieści; będzie on przemierzał USA w celu odzyskania skradzionej mu wcześniej tarczy, a na różnych etapach podróży mają mu towarzyszyć Bucky Barnes, Sam Wilson i John Walker - każdy z nich w przeszłości był Kapitanem Ameryką.

Wiemy już, że Ari Agbayani to studentka o amerykańsko-filipińskich korzeniach, która zda sobie sprawę, iż jej najlepszy przyjaciel jest prześladowany przez wywodzącego się z bogatej rodziny chłopaka. Próbując rozwiązać tę sytuację, nowa bohaterka będzie musiała zmierzyć się ze skostniałą strukturą prywatnej uczelni, na której agresywne zachowania są zamiatane pod dywan, a decydenci wydają się być zadowoleni z kolejnych dotacji od rodziny prześladowcy. Agbayani wykorzysta "kreatywne metody działania", choć sama batalia stanie się "nieczysta".

Co ciekawe, największą inspiracją dla nowej heroiny ma nie być Steve Rogers, a Kapitan Ameryka w wersji Bucky'ego Barnesa, co znajdzie odzwierciedlenie w wyglądzie stroju i modus operandi bohaterki.

Tak wygląda nowa postać:

The United States of Captain America #4 - szkic postaci

Twórczyniami bohaterki są Alyssa Wong i Jodi Nishijima; obie przyznają, że w pracy nad postacią inspiracją były dla nich życiowe doświadczenia - dorastanie w filipińsko-amerykańskiej społeczności i przebywanie na uniwersyteckim kampusie.

The United States of Captain America #4 zadebiutuje w USA 22 września. Za zasadniczą oś fabularną serii odpowiadają scenarzysta Christopher Cantwell i rysownik Dale Eaglesham.