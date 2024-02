MCU - Kevin Feige zmienia kierunek i naprawia. Koniec Kanga w uniwersum?

Fot. Marvel

W lutym 2023 roku premierę miał film Ant-Man i Osa: Kwantomania, który miał wprowadzić następcę Thanosa w MCU, czyli Kanga Zdobywcę, który będzie złoczyńcą na kolejne lata. Klapa finansowa widowiska oraz fatalne opinie widzów oraz krytyków to wszystko zaprzepaściły i zmusiły Marvel Studios do zmian. A był to tylko początek, bo choć Strażnicy Galaktyki 3, byli sukcesem komercyjnym i artystycznym, to Marvels osiągnęło jeszcze gorsze opinie i wyniki niż Ant-Man 3.

MCU - nowy kierunek

Najpierw w lutym Kevin Feige dokonał publicznych ruchów, które odbudowały zainteresowanie MCU: świetnie przyjęty zwiastun Deadpool & Wolverine, ogłoszenie obsady Fantastycznej Czwórki oraz kapitalnie odebrany trailer X-Men '97 to ruchy dobrze oceniane. Według The Hollywood Reporter to ma związek z tym, że szef Marvela, Kevin Feige dokonuje zmiany kreatywnego kierunku MCU za kulisami.

Co teraz tam się dzieje? Na początku lutego 2024 roku zakończono dokrętki do serialu Agatha: Darkhold Diaries. Marvel zaplanował pięć dni, ale udało się wszystko nagrać w jeden. Według źródeł portalu to zbudowało duży optymizm w ekipie, która będzie teraz odpowiadać za postprodukcję.

Eric Pearson został jakiś czas temu zatrudniony do dopracowania scenariusza Fantastycznej Czwórki, bo Marvel chce zadbać o jakość. To człowiek, który m.in. jako ostatni poprawił scenariusz Thor: Ragnarok. Zdjęcia ruszą latem 2024 roku w Londynie.

Zaskoczeniem jest fakt, że po cichu Marvel zatrudnił Joannę Calo do pracy przy scenariuszu Thunderbolts. To osoba odpowiedzialna za jakość hitu The Bear. Prace na planie kinowego widowiska ruszą w marcu 2024 roku w Atlancie. Według THR do tej pory miała być to historia skupiająca się na grupie złoczyńców i antybohaterów wyruszających na misję, podczas której mieli zginąć. Innymi słowy Marvel Studios chciał zakończenie w stylu Łotra 1, ale nie wiadomo, czy wszystkich chcieli uśmiercić. Nie wiadomo, jak wygląda sytuacja po poprawkach.

Nowy kierunek ma związek z dbaniem o jakość, daniem twórcom czasu na dopracowanie projektów i mniejszą liczbą tytułów rocznie. Dlatego też opóźniono wszystkie inne projekt na 2025 i 2026 rok, by można było zrobić z nich coś dobrego.

fot. Marvel/20th Century Studios

MCU - koniec Kanga Zdobywcy

THR, powołując się na swoje źródła, wyjaśnia, że Marvel Studios podjął decyzję o wycofaniu się z postaci Kanga Zdobywcy po klapie Ant-Mana 3. Werdykt z grudnia 2023 roku o tym, że Jonathan Majors jest winny napaści na byłą dziewczynę to tylko kropka nad i. Aktor został szybko zwolniony. Wygląda jednak na to, że plany na Kanga zostały zmienione długo wcześniej i projekty, w których miał się pojawić, mają zmieniany scenariusz, by go tam nie było. To doprowadza do tego, że dziennikarz potwierdza, że Avengers 5 nie będzie mieć tytułu Avengers: The Kang Dynasty. Ta postać nie odegra tutaj żadnej roli.

Marvel

MCU - zmiany w serialach

Podjęto decyzję, by tworzenie seriali opierało się na tym, jak to wygląda w telewizjach i innych platformach. Oznacza to, że będą osoby pełniące rolę showrunnera, które będą mieć większą kontrolę nad tym, co zobaczymy na ekranie, niż to miało miejsce do tej pory. Motywacją do tego był odbiór serialu Tajna Inwazja. Na jego karygodną jakość miał wpływ fakt, że po jakimś czasu pracy nad nim osoba odpowiedzialna za serial Kyle Bradstreet została od niego odsunięta. Potem różne nieodpowiednie osoby z rozmaitymi pomysłami wpływały na to, jak ten serial miał wyglądać i efekt widzieliśmy na ekranie.

Marvel

Nowe MCU

THR twierdzi, że nikt za kulisami MCU tych działań nie nazywa rebootem, ale potrzebną kreatywną korektą. Szczególnie ma to związek ze zmniejszeniem ilości projektów i większym skupieniem na dopracowaniu tych, które są w danym momencie tworzone. Sam szef Disneya Bob Iger już zapowiadał, że to ma zapewnić lepszą jakość Marvelowi. To za jego poprzednika, Boba Chapka studio dostało przykaz, aby dostarczyć mnóstwo treści do Disney+ i efekt odbił się na jakości uniwersum.

Efekt już widzimy. W 2024 roku zobaczymy tylko jeden film w kinach, Deadpool & Wolverine, a w Disney+ pojawią się tylko dwa seriale. Echo już miało premierę, a jesienią 2024 roku pojawi się Agatha. Reszta projektów została opóźniona, aby dać twórcom czas na ich dopracowanie. A niektóre seriale, choć nakręcone, też mają mieć czas i miejsce na oddech, by zobaczyć, co można tutaj jeszcze poprawić i usprawnić. To wszystko ma też sprawić, że widzowie zaczną troszkę tęsknić za MCu.

- Oni się nie poddają. Chcą po prostu zrobić coś wspaniałego - mówi źródło THR o działaniach Marvel Studios i zmianie kierunku.

