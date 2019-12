MCU - Kevin Feige o recepcie na sukces. Doktor Stranger 2 to nie horror?

MCU czeka nowe otwarcie wraz z 4. fazą budowy uniwersum, która rozpocznie się z filmem Czarna wdowa. Kevin Feige podczas Q&A odpowiedział na wiele pytań dotyczących właśnie tej przyszłości filmów Marvela.

Zaskoczeniem może być jego komentarz o Doctor Strange in the Multiverse of Madness, który według wcześniejszych doniesień miał być pierwszym horrorem w MCU. Jego zdaniem nie będzie to horror, ale na pewno będą przerażające momenty. Dla porównania używa kultowych filmów jak Duch, Indiana Jones i Świątynia Zagłady oraz Gremliny rozrabiają. Zdradził także, że w tym filmie zadebiutują nowe, ważne postacie MCU. Nie wiadomo, o kogo może chodzić, ale mają być to bohaterowie pasujący do klimatu tej historii.

Feige tłumaczy, że nie ma określonej recepty na sukces, którą każdy mógłby odtworzyć. Przyznaje, że jego podejście było proste: włącza się we współpracę z filmowcami i pokazuje im, jak jest podekscytowany, że może to z nimi robić. Uczył się tego przez sześć lat pracując w Marvelu zanim mieli niezależne studio tworzące Iron Mana w 2008 roku. Gdy zaczął tworzyć MCU, wiedział, co robić dobrze, czego nie robić i dlaczego trzeba skupić się na rozplanowanej wizji i tego, co chcą osiągnąć.

Okazuje się, że nie wszystkie gwiazdy przyjmuje ich propozycje. Wspomina, że jakiś czas temu prezentował propozycję roli komuś bardzo znanemu i podczas omawiania widział już, że ta osoba nie jest podekscytowana tą perspektywą. Wówczas po prostu aktorzy odmawiają i zdaniem Feige'a to część procesu castingu i nie traktuje tego osobiście.

Dodaje też, że nie mogą myśleć o tym, aby zadowolić każdego, bo gdy będą nad tym się zastanawiać, niczego tak naprawę nie uda się stworzyć. Dlatego też tak nie podchodzą do budowy MCU i skupiają się na tym, co ich zdaniem jest interesujące.

Przyznaje, że dokrętki są kluczowe dla procesu tworzenia filmów MCU od czasów Iron Mana z 2008 roku. Uważa, że gdy już zmontują pierwszą wersję, wówczas mają pełny obraz i mogą dostrzec wady wymagające poprawy. Wykorzystują go do dopracowania każdej produkcji.

Potwierdza, że w przyszłości pojawi się reprezentacja LGBTQ i mniejszości etnicznych. Począwszy od filmu The Eternals, do którego zdjęcia obecnie trwają. Zdradził też, że obsada Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings będzie w 98% złożona z Azjatów.

Feige wspomina też prace nad filmem Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów. Gdy tworzyli scenariusz, nie byli pewni, czy będą mieć Spider-Mana, bo wciąż trwały rozmowy z Sony oraz czy Robert Downey Jr zgodzi się wrócić jako Iron Man, bo negocjacje jeszcze były w toku. Dlatego też sugerował rozważanie innych opcji, z kim Kapitan Ameryka mógł być w konflikcie, ale ostatecznie Feige'owi udało się dopiąć wszystkie umowy.

