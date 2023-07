MCU - najlepsze i najgorsze finałowe odcinki. She-Hulk i Nick Fury ścigają się o ostatnie miejsce; WandaVision bez korony

fot. materiały prasowe

Biblioteka MCU stale powiększa się o nowe seriale. Aktualnie dostarczono widzom dziewięć tytułów, a najnowszym nabytkiem jest Tajna Inwazja. To więc dobry czas, by ocenić, które z nich pozostawiły po sobie dobre wrażenie, a do których nie chcielibyśmy już wracać. Z pomocą w rozstrzygnięciu tego przychodzi nam serwis IMDb.

Ranking powstał na podstawie ocen w serwisie IMDb. Przedstawia najlepsze i najgorsze finałowe odcinki seriali MCU. Pod uwagę było brane dziewięć tytułów. Chronologicznie są to: WandaVision, Falcon i Zimowy Żołnierz, Loki, What If...?, Hawkeye, Moon Knight, Ms. Marvel, Mecenas She-Hulk i wspomniana Tajna Inwazja.

MCU - najlepsze i najgorsze finałowe odcinki

Jaka jest przepaść pomiędzy najlepszym a najgorszym odcinkiem? 1. miejsce na liście zdobyło ocenę 8.6 na 10, za to ostatnie 5.7 na 10. Nikogo nie zaskoczy też pewnie, że listę zamykają Mecenas She-Hulk i Tajna Inwazja, hojnie krytykowane zarówno przez widzów, jak i krytyków. Za to często chwalony serial WandaVision został wyprzedzony przez aż dwóch konkurentów w drodze do korony. Zobaczcie sami.