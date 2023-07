Tajna Inwazja - reżyser o postaci Rhodeya, krytyce serialu i najpotężniejszej postaci w MCU

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

materiały prasowe

Tajna Inwazja doczekała się ostatnio finału na Disney+, a teraz reżyser produkcji, Ali Selim wypowiedział się w mediach na tematy związane z wydarzeniami pokazanymi w serialu. Jednym z bardziej komentowanych aspektów było odkrycie, że James Rhodes został zastąpiony przez Skrulla od czasu wydarzeń z filmu Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów.

Reżyser wypowiedział się na ten temat między innymi w rozmowie z ComicBook.com. Czy jednak możemy odczytywać to jako potwierdzenie?

Myślę, że jego nogi pod koniec szóstego odcinka na to wskazują, podobnie to, że jest w szpitalnej koszuli, co wskazuje na końcówkę Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów. Można wrócić i ponownie zobaczyć teraz każdą scenę z nim i spojrzeć na to z innej perspektywy, co jest ciekawe, gdy ludzie myślą: "Och, był tam Skrullem".

To oznacza, że Rhodey był Skrullem podczas swoich występów w Avengers: Wojna bez granic i Avengers: Koniec gry, a także w serialu Falcon i Zimowy żołnierz. Rhodey budząc się w finale sezonu Tajnej Inwazji, pewnie będzie zaskoczony na wieść, że jego przyjaciel Tony Stark zginął ratując wszechświat przed Szalonym Tytanem. Nie wie też, że Sam Wilson jest Kapitanem Ameryką, ani że Natasha Romanoff również odeszła.

Tajna Inwazja - reżyser o krytyce serialu

Reżyser został zapytany przez dziennikarza Variety o krytykę, jaka spadła na serial. Twórca zdradził jednak, że nie czytał recenzji.

Och, nie czytam recenzji. Z całym szacunkiem. Postrzegam całą pracę polegającą na opowiadaniu historii jako dialog z publicznością. Kiedy serial jest skończony i wyświetlany na ekranie, to jest moja połowa dialogu. Następnie widzowie rozpoczynają swoją drugą część odpowiadając na to. Myślę, że to cenne, ale nie wiem jak inaczej odpowiedzieć na postawione pytanie. Nie czuję się źle z powodu mieszanych recenzji. Gdybyś miał jednogłośnie dobre recenzje, każdy film zarobiłby 10 miliardów dolarów, a może nawet bilion dolarów, prawda? [Projekty] rezonują z różnymi ludźmi w różnych momentach z różnych powodów, a Marvel ma bardzo oddaną grupę fanów, którzy mają swoje oczekiwania, a kiedy ich oczekiwania nie są spełnione, idą w innym kierunku; dają kciuk w dół. Nie wiem – czy naszym zadaniem jest spełniać ich oczekiwania? Czy może opowiadać historię, którą chcemy opowiedzieć? To trudna sprawa. Byłbym zachwycony, gdyby wszyscy to pokochali, ale ja też nie mam takich oczekiwań, więc czuję się świetnie.

Tajna inwazja: sezon 1, odcinek 6

Tajna Inwazja - reżyser o najpotężniejszej postaci MCU

Twórca na pytania o najsilniejszą postać MCU, którą prawdopodobnie została G'iah grana przez Emililę Clarke, nie chciał tego potwierdzić. Odnosił się raczej do kulis powstawania sceny i tego, z jakich mocy bohaterów mógł skorzystać w finałowym starciu wspomnianej bohaterki z Gravikiem.

Reżyser ujawnił, że Kevin Feige zezwolił na korzystanie ze wszystkich mocy, jakich tylko życzą sobie jako twórcy. Dowodem tego ma być rzut kamery na ekran, na którym wyświetlają się imiona postaci, których DNA znalazło się w fiolce Fury'ego. Nie było zatem podobno żadnych ograniczeń, ale nie dowiedzieliśmy się, jaki los czeka postać Clarke.