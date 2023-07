MCU - czy Cillian Murphy zagrałby Doktora Dooma? Aktor odpowiada

Universal

Reklama

Cillian Murphy, znany z Oppenheimera i Peaky Blinders, odpowiedział na pytanie, co myśli o tym, że fani obsadzają go w roli Doktora Dooma w MCU. Zdradził, czy byłby gotowy zagrać w filmie Marvela. Poniżej znajdziecie jego wypowiedź w tej sprawie.

Przypominamy, że aktor ma już doświadczenie w kinie superbohaterskim. Zagrał złoczyńcę Jonathana Crane'a w trylogii Mrocznego Rycerza od Christophera Nolana. W rozmowie z Vulture z 2016 roku przyznał też, że podobało mu się, jak realistyczne było Gotham, bez supermocy i magii. Dodał, że choć jego dzieci kochają filmy Marvela, to sam ich nie ogląda.

MCU - czy Cillian Murphy zagrałby Doktora Dooma?

Josh Horowitz w podcaście Happy Sad Confused gościł Cilliana Murphy'ego. Prowadzący wspomniał, że fani obsadzają go w roli nowego Doktora Dooma w MCU. W tym kontekście spytał czy aktor przyjąłby kolejną rolę w kinie superbohaterskim, czy Mroczny Rycerz już go usatysfakcjonował.

Myślę, że sam sobie odpowiedziałeś na to pytanie. Cóż, zawsze przeczytam scenariusz, jeśli ktoś mi go podeśle. Nigdy nie jesteś w stanie przewidzieć, co się wydarzy.

To jest właśnie to, za co kocham ten biznes. Nic nie wskazywało na to, że [Christopher Nolan] zadzwoni do mnie z tamtą propozycją. To się po prostu wydarzyło. Ta branża jest dzika i nieprzewidywalna - na tym polega jej piękno.

Zobacz także:

TOP 50: najlepsze występy aktorskie w filmach superbohaterskich

W pierwszej dziesiątce znalazły się kultowe antybohaterki: Catwoman grana przez Michelle Pfeiffer i Harley Quinn w wykonaniu Margot Robbie. Nie mogło też zabraknąć Jokera... a nawet kilku. W czołówce walczyli ze sobą Heath Ledger, Joaquin Phoenix i Jack Nicholson. W rankingu pojawiło się też kilka wersji samego Batmana.