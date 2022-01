MCU - Namor ważny dla studia. Jak duże są plany na postać?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu będzie bardzo ważnym filmem Kinowego Uniwersum Marvela - produkcja nie tylko odda hołd zmarłemu Chadwickowi Bosemanowi, ale też zapewne dokona wielu zmian w hierarchii fikcyjnego państwa Marvela oraz wprowadzi do uniwersum Dominique Thorne, która wcieli się w Ironheart. To jednak nie koniec, bo według plotek w filmie zobaczymy po raz pierwszy Namora, władcę Atlantydy.

Z opisów castingów i scenografii wysnuwano wnioski, że zobaczymy lokacje związane z Namorem, a nawet mamy niepotwierdzoną wciąż informację, że zagra go Tenoch Huerta. Jeśli nawet się pojawi, nie wiadomo jak duża będzie jego rola, ale nowe plotki sugerują, że będzie to tylko początek rządów Namora w MCU. Według Bleeding Cool, debiut Namora w uniwersum ma być postrzegany w studiu jak pojawienie się Czarnej Pantery w Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów w odniesieniu do potencjału uruchomienia własnej serii. W filmie mielibyśmy zobaczyć też Namorę i Attuma, osoby blisko związane z władcą Atlantydy. Dalej w raporcie możemy przeczytać, że osią drugiej części Czarnej Pantery będzie konflikt między Wakandą i Atlantydą. Informacje te należy wciąż jednak traktować w kategoriach plotek.

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu zadebiutuje w kinach 11 listopada 2022 roku.