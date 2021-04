MCU - Norman Osborn ważny dla studia. Są wielkie plany dla postaci

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Columbia Pictures

Nowa plotka pochodzi od That Hashtag Show, który jest rzetelnym źródłem informacji. Często ich doniesienia były potwierdzane. Traktujmy je jednak z dystansem, dopóki ktoś nie potwierdzi albo nie zdementuje informacji.

Według dziennikarza portalu niedawna ogłoszona umowa Sony Pictures z Disneyem, na mocy którego platforma Disney+ dostanie filmy do dystrybucji w VOD, ma dodatkowe rzeczy, które nie zostały jeszcze ujawnione. Na mocy tej współpracy Maravel Studios podpisał też umowę z Sony dzięki czemu ma od teraz współdzielić prawa do Normana Osborna, kultowego wroga Spider-Mana.

Czytaliśmy wcześniej, że w filmie Spider-Man: No Way Home pojawi się Willem Defoe jako Zielony Goblin ze Spider-Mana Sama Raimiego. Wszystko dzięki multiwersum, czyli równoległym światom alternatywnym, w których ci wszyscy superbohaterowie i złoczyńcy z innych filmów wciąż istnieją. Dziennikarz That Hashtag Show twierdzi, że dzięki dogadaniu się z Sony Pictures, Marvel knuje duże plany na przyszłość w związku z Osbornem.

Norman Osborn przyszłością MCU?

Choć Norman Osborn w wykonaniu Willema Defoe pojawi się w filmie o Spider-Manie, na mocy nowej umowie okaże się, że w MCU istnieje również jego trochę inna wersja. Po walce z Zielonym Goblinem Peter Parker ma zacząć szukać wersji Normana Osborna z jego Ziemi. W tej rzeczywistości on ma być dobrym polityki wspierającym akcje charytatywne i Avengerów. Nie jest on więc złoczyńcą w tym świecie. Plan jest taki, że stopniowo przez 3-5 lat będą rozwijać Normana Osborna jako ciekawą, złożoną postać, która gdy już stanie się Zielonym Goblinem, jego motywacje i ich sens będzie zupełnie inny, bo poświęcą na to dużo czasu. Czytamy więc, że w dalszej przyszłości Norman Osborn będzie istotnym wrogiem dla Spider-Mana oraz Avengers.

Dziennikarz twierdzi, że plany zostały sfinalizowane pod koniec kwietnia wraz z umową z Sony. Informacje bazują na dokumencie, który wyciekł i dostali do niego dostęp. W nim też dowiedzieli się, że Osborn miałby większą rolę w Spider-Manie 4 oraz pojawiłby się w serialach Disney+. Być może po raz pierwszy zobaczymy tę wersję Osborna w scenie po napisach Spider-Man: No Way Home.

Podobno Marvel Studios zaproponował rolę znanemu aktorowi, który kiedyś współpracował z nimi w historii, ale na obecną chwilę nie wiadomo, o kogo chodzi.