Nowy plakat filmu Kleks i wynalazek Filipa Golarza. Magia czy kleks?

fot. Next Film

W 2023 i 2024 roku w polskich kinach rekordy biła nowa wersja Akademii Pana Kleksa. Teraz wiemy coraz więcej o kontynuacji, czyli Kleks i wynalazek Filipa Golarza. Za kamerą ponownie stanął Maciej Kawulski, a autorami scenariusza są Krzysztof Gureczny oraz Agnieszka Kruk. W roli głównej powróci oczywiście Tomasz Kot.

W sieci zadebiutował nowy plakat nadchodzącego widowiska pełen kolorów i magii. A Wam jak się podoba?

fot. Next Film

Kleks i wynalazek Filipa Golarza – opis fabuły

Główna bohaterka, Ada Niezgódka (w tej roli ponownie Antonina Litwiniak), po letnich wakacjach wraca do Akademii, by rozwikłać tajemnicę pochodzenia Alberta (Konrad Repiński). W międzyczasie profesor Kleks (Tomasz Kot) będzie próbował odnaleźć swojego dawnego przyjaciela w realnym świecie. Oba tropy prowadzą do jednej osoby – dawnego absolwenta Akademii, Filipa, zwanego Golarzem.

W obsadzie znaleźli się również Janusz Chabior, Piotr Fronczewski, Sebastian Stankiewicz oraz Agnieszka Grochowska.