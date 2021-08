Halo Infinite prezentem na święta? Potencjalna data premiery gry wyciekła do sieci

Microsoft

Halo Infinite miało zadebiutować już jesienią 2020 roku. Twórcy i wydawca podjęli jednak ciężką decyzją o przeniesieniu premiery na nieokreślony jeszcze termin w 2021 roku, do czego z pewnością przyczyniły się m.in. umiarkowanie pozytywne reakcje na materiały zaprezentowane na ubiegłorocznych targach E3. Chociaż Microsoft nadal nie podał konkretnej, nowej daty premiery, to istnieje spore prawdopodobieństwo, że właśnie ją poznaliśmy dzięki wyciekowi w oficjalnym sklepie giganta z Redmond.

Przez pewien czas widniała tam data 8 grudnia, a serwis The Verge potwierdza ją, powołując się przy tym na swoje źródła. Jeden z użytkowników Twittera zauważył też, że kartę gry w cyfrowym sklepie dopiero niedawno wzbogacono o datę premiery i inne szczegóły. Może to sugerować, że wkrótce zostanie to oficjalnie potwierdzone - idealną okazją wydaje się otwarcie targów Gamescom, które odbędzie się dziś, 25 sierpnia, w godzinach 20:00 - 22:00 czasu polskiego.

