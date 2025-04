Predator zapoluje na bestię, której nie da się zabić. Opis zwiastuna Badlands

fot. materiały prasowe

Reklama

W nocy miał miejsce pokaz zapowiedzi filmowych od 20th Century Studios. W pewnym momencie na scenie pojawiła się Elle Fanning, która wcieli się w rolę niejakiej Thia w filmie Predator: Badlands. Jest to nowa odsłona w cyklu filmów, kolejna wyreżyserowana przez Dana Trachtenberga, który był odpowiedzialny za bardzo dobrze przyjęte przez krytyków i widownię Predator: Prey. Już wcześniej zapowiadano inne podejście do postaci Predatora, który w nadchodzącej produkcji miałby być "dobrą postacią". Potwierdziła to aktorka ze sceny przed pokazaniem zwiastuna:

W filmie dzieje się coś niespodziewanego i to nie moja postać jest tą, która jest celem polowania. Moja postać łączy siły z Predatorem, dzięki czemu można go zobaczyć w kompletnie nowym świetle.

Pierce Brosnan uważa, że Aaron Taylor-Johnson byłby świetnym Bondem. Odpowiada na słowa Helen Mirren

Pokazany zwiastun wedle opisów stawia na kompletny inny klimat od Prey. Predator odwiedza w nim rozmaite, obce planety, które zachwycają widokami. Pojawia się też rozwinięta technologicznie cywilizacja. Oto opis zwiastuna wg The Wrap:

W nowej zapowiedzi widzimy ujęcia futurystycznego pustkowia pełnego dystopijnych armii i z bestią, na którą Predator poluje, a której nie da się zabić. To oczywiście nie przeszkadza mu w podjęciu się próby zrobienia tego.

Nie będzie to pierwszy raz, gdy dojdzie do połączenia sił ludzi i Predatora. Takie wydarzenie miało miejsce m.in. w Obcy kontra Predator, gdzie protagonistka pod koniec ramię w ramię z Yautja walczyła z Królową Ksenomorfów. Film Trachtenberga ma postawić na to większy nacisk i to sam Predator będzie głównym bohaterem produkcji. Zaprezentowano również pierwszą pracę graficzną z filmu:

ROZWIŃ ▼

Prey: Predator - najlepsze zabójstwa z filmu