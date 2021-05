MCU - romans Wandy i Visiona nie był w długofalowych planach twórców uniwersum?

Źródło: Marvel

Hitowy serial WandaVision otworzył nowy rozdział w MCU i zagłębił się w temat związku tytułowych bohaterów, który tak naprawdę rozpoczął się w widowisku Avengers: Wojna bez granic. Pewne fundamenty pod tę romantyczną relację Wandy i Visiona ułożył Joss Whedon w filmie Avengers: Czas Ultrona, choćby w scenie, w której Vision ratuje bohaterkę po starciu z Ultronem. Okazuje się jednak, że romans wspomnianej dwójki nie był planem na jeden z wątków Kinowego Uniwersum Marvela. Elizabeth Olsen i Paul Bettany, którzy wcielają się w postacie, wyjawili, że nie wiedzieli o tym, że twórcy będą chcieli rozwinąć miłosną relację Wandy i Visiona. Olsen stwierdziła, że początkowo wydawało jej się to po prostu takim osobistym pragnieniem Whedona, jednak na szczęście producenci podjęli ten temat.

Postać Wandy zobaczymy w 2022 roku w filmie Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Natomiast nie wiadomo, czy Kevin Feige ma jakiś plan na Visiona w kolejnych projektach MCU.