MCU - seriale opóźnione. Oficjalna strona potwierdza plotki

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. youtube.com/Marvel Entertainment

Na oficjalnej stronie Disneya doszło do aktualizacji, która nie jest dobrą wiadomością dla fanów MCU. Wszystkie seriale, które miały mieć premierę w 2023 roku zostały wprowadzone do zakładki "wkrótce". Do tej pory przy nich były przybliżone okresy premiery, więc wygląda na to, że wraz z nową strategią i rygorem wprowadzonym przez Boba Igera, Marvel Studios opóźnia premiery, by dać szansę twórcom na dopracowanie projektów pod każdym względem. To efekt ogromnej krytyki, jaka spadła na MCU między innymi po filmach Thor: Miłość i grom oraz Ant-Man i Osa: Kwantomania.

MCU - kiedy seriale?

Na ten moment kompletnie nie wiadomo, kiedy i jakie seriale pojawią się w 2023 roku w platformie Disney+. O przesunięciach z 2023 roku takich tytułów jak Ironheart, Agatha: Coven of Chaos, Echo i A gdyby...? czytaliśmy wcześniej w różnych plotkach z dobrych źródeł.

Do tej pory mówiono w nich, że w maju miała pojawić się Tajna Inwazja, a latem 2. sezon Lokiego. Wygląda na to, że to jest już nieaktualne. Czytamy, że to może mieć związek z opóźnieniem wszystkich projektów MCU - także tych filmowych. Do tej pory opóźniono jedynie The Marvels, które przeszło z lipca na listopad 2023 roku.

Mówi się, że Marvel Studios może ogłosić swoje decyzje w kwietniu 2023 roku podczas CinemaCon.