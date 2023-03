Marvel - Czy filmy i seriale MCU mają dobre scenariusze? Nasz ranking

Marvel

Chcąc dobrze bawić się na filmach i serialach Marvel należy wyrobić sobie dystans do konwencji i przymknąć oko na fabularne niedociągnięcia. Scenariusze do produkcji MCU są zazwyczaj bardzo proste i skomponowane tak, żeby opowieść była zarówno czytelna, jak i bezpieczna dla najmłodszych widzów. Dorośli nie mają wyboru - muszą przyzwyczaić się do takiego sposobu opowiadania historii. Dzięki temu, można bezstresowo delektować się przygodami barwnych postaci w fantastycznej rzeczywistości, gdzie żadne granice nie istnieją.

Gorzej się robi, gdy opowieści nie tyle są proste, a dziurawe fabularnie. Twórcy zapominają o ramach logicznych, związki przyczynowo-skutkowe nie istnieją, a motywacje bohaterów nie mają właściwiej podbudowy. Niestety, w ramach MCU są również produkcje, które nawet jako opowieści skierowane do młodszych odbiorców niedomagają. Taki właśnie był ostatni Ant-Man - obraz, który został pogrążony zarówno przez słabą reżyserię, jak i nieskładny scenariusz. W poniższym rankingu zebraliśmy wszystkie filmy i seriale MCU. Ułożyliśmy je od od najsłabszego, do najmocniejszego scenariusza. Zaczynamy więc od ewidentnych wpadek, a kończymy na produkcjach, które dostarczają fabułę na wysokim poziomie. Żaden z tych scenariuszy na pewno nie zgarnąłby Oscara, ale w kategorii rozrywkowej jest tu kilka perełek.

Ranking scenariuszy filmów i seriali MCU

40. Mecenas She-Hulk