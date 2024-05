MCU: Zaklęcie Doktora Strange'a mogło mieć tragiczne konsekwencje dla wszystkich trzech Pajączków

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Doktor Strange w filmie Spider-Man: Bez drogi do domu rzucił zaklęcie, które spowodowało, że wszyscy zapomnieli, kim jest Peter Parker. Do tej pory wierzyliśmy, że konsekwencje poczuł tylko Pajączek grany przez Toma Hollanda. Nowa plotka sugeruje jednak, że wpłynie to także na inne warianty. A na pewno na te, w które wcielają się Tobey Maguire i Andrew Garfield.

Zaklęcie mogło mieć tragiczne konsekwencje dla wszystkich trzech Pajączków

Znany scooper @MyTimeToShineH twierdzi, że pozostałe Pajączki, które pojawiły się w filmie Spider-Man: Bez drogi do domu, także poczują skutki zaklęcia. To oznacza, że po powrocie do swoich światów okazałoby się, że nikt na miejscu nie będzie pamiętać, kim są. To może być wyjątkowo tragiczne dla Petera Parkera, którego gra Tobey Maguire, jeśli rzeczywiście w końcu ożenił się z MJ i mają wspólnie dzieci.

Nie wiadomo, jak i kiedy Marvel Studios poruszy ten wątek, choć prawdopodobnie to może być to, co ponownie połączy trzech Pajączków. Możliwe, że wspólnie będą musieli wymyślić wyjście z tej sytuacji.

Oczywiście, pierwszym projektem, który przychodzi na myśl w tym kontekście, jest nadchodzący Spider-Man 4. Na razie jednak plotki donoszą, że Marvel Studios i Sony Pictures mają dwie bardzo odmienne wizje na to, jak ma wyglądać film. Pierwsze studio ponoć pragnie dla odmiany czegoś bardziej przyziemnego, a drugie kolejnej historii na wielką skalę, która wcześniej przyciągnęła do kina tyle widzów.

Co myślicie o tych doniesieniach? Chcielibyście taki powrót do pozostałych Pajączków? A może nie podoba wam się to, jak zaklęcie Doktora Strange'a wpłynęło na otoczenie Petera Parkera? Dajcie znać.

