MCU traci głównego faworyta do roli Cyklopa. Brutalnie szczera przyczyna

Poważny kandydat do roli nowego Cyklopa w Kinowym Uniwersum Marvela sam wypisał się z tego wyścigu. Harris Dickinson wyjawił brutalnie szczerą przyczynę, dla której nie zamierza dołączyć do MCU - przyznał za to, że byłby zaintersowany zagraniem Jamesa Bonda. 
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Choć z rolą nowego Cyklopa w MCU było już łączonych wielu aktorów, w ostatnim czasie głównym faworytem w tej kwestii wydawał się być 29-letni Harris Dickinson, którego mogliśmy oglądać w takich produkcjach jak Babygirl, King's Man: Pierwsza misja czy Bracia ze stali. Teraz wiemy już, że Brytyjczyk na pewno nie pojawi się w Kinowym Uniwersum Marvela w filmie X-Men; w dodatku daje on do zrozumienia, że do całego ekranowego uniwersum Domu Pomysłów podchodzi krytycznie. 

W ostatnim odcinku podcastu "Happy Sad Confused" Harris Dickinson wyjawił, że pogłoski o tym, iż zagra on młodszą wersję Cyklopa, są nieprawdziwe. Aktor nie tylko nie wziął udziału w castingu, ale i nikt nie rozmawiał z nim na temat roli ważnego X-Mena. Sam zainteresowany przyznał, że "role superbohaterów nie są jego specjalnością, choć to zależy od postaci". Później pozwolił sobie na brutalnie szczere podsumowanie ostatnich dokonań MCU:

Jeśli mam być całkowicie szczery, nie sądzę, żebym w ciągu ostatnich pięciu czy dziesięciu lat widział w tym uniwersum cokolwiek wyjątkowo interesującego pod względem ekspozycji postaci. Inna sprawa jest ze złoczyńcami, tutaj (gdybym miał zagrać jednego z nich - przyp. aut.) powiem tylko: być może. 

A może jednak Bond?

Aktor dodał jednak, że jest całkowicie otwarty na możliwość zagrania nowego Jamesa Bonda w filmie Denisa Villeneuve'a:

Rola Bonda sama w sobie jest interesująca. Tło tej postaci jest intrygujące - bohater, to, przez co przechodzi, cały świat przedstawiony. Byłbym zainteresowany zagraniem go. 

Warto zauważyć, że Dickinson bardzo starannie dobiera swoje filmowe role, wciąż pozwalając sobie na pojawianie się w kinie artystycznym, by przywołać w tym kontekście takie tytuły jak Gdzie śpiewają raki, Georgie ma się dobrze czy nagrodzone Złotą Palmą W trójkącie

Źródło: Happy Sad Confused

