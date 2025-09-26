MCU traci głównego faworyta do roli Cyklopa. Brutalnie szczera przyczyna

materiały prasowe

Choć z rolą nowego Cyklopa w MCU było już łączonych wielu aktorów, w ostatnim czasie głównym faworytem w tej kwestii wydawał się być 29-letni Harris Dickinson, którego mogliśmy oglądać w takich produkcjach jak Babygirl, King's Man: Pierwsza misja czy Bracia ze stali. Teraz wiemy już, że Brytyjczyk na pewno nie pojawi się w Kinowym Uniwersum Marvela w filmie X-Men; w dodatku daje on do zrozumienia, że do całego ekranowego uniwersum Domu Pomysłów podchodzi krytycznie.

W ostatnim odcinku podcastu "Happy Sad Confused" Harris Dickinson wyjawił, że pogłoski o tym, iż zagra on młodszą wersję Cyklopa, są nieprawdziwe. Aktor nie tylko nie wziął udziału w castingu, ale i nikt nie rozmawiał z nim na temat roli ważnego X-Mena. Sam zainteresowany przyznał, że "role superbohaterów nie są jego specjalnością, choć to zależy od postaci". Później pozwolił sobie na brutalnie szczere podsumowanie ostatnich dokonań MCU:

Jeśli mam być całkowicie szczery, nie sądzę, żebym w ciągu ostatnich pięciu czy dziesięciu lat widział w tym uniwersum cokolwiek wyjątkowo interesującego pod względem ekspozycji postaci. Inna sprawa jest ze złoczyńcami, tutaj (gdybym miał zagrać jednego z nich - przyp. aut.) powiem tylko: być może.

A może jednak Bond?

Aktor dodał jednak, że jest całkowicie otwarty na możliwość zagrania nowego Jamesa Bonda w filmie Denisa Villeneuve'a:

Rola Bonda sama w sobie jest interesująca. Tło tej postaci jest intrygujące - bohater, to, przez co przechodzi, cały świat przedstawiony. Byłbym zainteresowany zagraniem go.

Warto zauważyć, że Dickinson bardzo starannie dobiera swoje filmowe role, wciąż pozwalając sobie na pojawianie się w kinie artystycznym, by przywołać w tym kontekście takie tytuły jak Gdzie śpiewają raki, Georgie ma się dobrze czy nagrodzone Złotą Palmą W trójkącie.

